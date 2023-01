Stefan Mross: Ex Anna-Carina blickt zurück – bei diesen Fotos wird sie nostalgisch

2016 lernten sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack kennen und lieben. Bis November des vergangenen Jahres gingen die beiden als Eheleute gemeinsam durchs Leben. Während ihrer Partnerschaft standen der Musiker und die Sängerin auch immer wieder zusammen auf der Bühne. Jetzt blickte Anna-Carina auf so manche Erfahrung zurück – und wurde äußerst sentimental!

Zu einem Meilenstein in der Karriere als Künstlerin dürfte für Stefan Mross‘ Ex Anna-Carina sicherlich ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ zählen. Erst vor wenigen Tagen startete die Castingshow rund um Jury-Urgestein Dieter Bohlen mit der DSDS-Jubiläumsstaffel in eine neue und vorerst letzte Runde. Im Jahr 2011 war Anna-Carina selbst ein Teil der Sendung.

Stefan Mross‘ Ex Anna-Carina ganz emotional

Und exakt aus diesem Grund blickte die Blondine nun im Netz nochmal auf dieses unvergessliche Erlebnis zurück. Via Instagram teilte Anna-Carina zwei Bilder, zwischen denen genau zwölf Jahre liegen: Einen Schnappschuss von ihrer Teilnahme bei DSDS und eine Aufnahme, die die einstige Partnerin von Stefan Mross heute zeigt.

„Im Januar 2011 begann die spannendste, musikalische Reise meines Lebens“, kann sich Anna-Carina offenbar noch ganz genau an den Moment erinnern. Mit gerade einmal 18 Jahren träumte die Schlager-Bekanntheit davon, ihre große Leidenschaft zum Beruf zu machen und als Sängerin durchzustarten.

Für Anna-Carina war DSDS das „Fundament“

„‚DSDS‘ war für mich persönlich mehr als nur eine Casting Show, sondern das ‚Fundament‘ für all das, was kommen sollte“, erinnerte sich Anna-Carina zurück. Die TV-Show bedeutete der inzwischen 30-Jährigen also so einiges, weshalb sie auch heute noch emotional wird, wenn sie nur an ihre DSDS-Teilnahme denkt.

„Wenn man mit viel Disziplin, Liebe und Leidenschaft seine Ziele verfolgt, kann man seine Träume wahr machen“, rief Stefan Mross‘ Ex Anna-Carina zu mehr Mut auf. Für die Schönheit mit der damaligen Startnummer 31.613 reichte es am Ende zwar nicht für den Sieg, dafür belegte Anna-Carina immerhin den achten Platz des TV-Formats. Als Gewinner ging damals Pietro Lombardi hervor – er ist in der aktuellen Staffel unter anderem eines der vier Jury-Mitglieder.