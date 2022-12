Stefan Mross: Versteckte Botschaft von Ex Anna-Carina? „Ich bin endlich frei“

Es war wohl einer der traurigsten Trennungen dieses Jahres: Das plötzliche Liebes-Aus zwischen ARD-Moderator Stefan Mross und seiner Ehefrau Anna-Carina Woitschack schockierte die Fans zutiefst.

Nachdem die Gerüchteküche schon lange brodelte, gaben die beiden ihre Trennung am 11. November offiziell bekannt. Seitdem versuchen beide auf ihre eigene Art mit dem Liebes-Aus klarzukommen. Während Stefan Mross auf einen Schlag alle Bilder mit Anna-Carina auf Instagram löscht, veröffentlicht sie ein Video auf Instagram, was ihm mit Sicherheit nicht gefallen wird.

Stefan Mross: Nächste Spitze von Anna-Carina?

Nur wenige Wochen nach der Trennung von dem ARD-Moderatoren veröffentlicht Anna-Carina Bilder mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Für den 47-Jährigen sicherlich kein leichter Anblick. Doch folgt nun wohlmöglich der nächste Schlag in die Magengrube?

Auf Instagram veröffentlich die ehemalige DSDS-Kandidatin ein Video, wo sie das Lied „Let It Go“ aus dem Disney-Film Frozen in einer deutschen Version performet. In einem blau-grünen Samtkleid und in Begleitung einer Band singt sie: „Ich geh nie mehr zurück, das ist Vergangenheit! Ich bin frei, endlich frei. Und fühl‘ mich wie neu geboren. Ich bin frei, endlich frei. Was war ist jetzt vorbei. Hier bin ich, in dem hellem Licht.“

Stefan Mross: Fans von Anna-Carina sind hin und weg

Für die Fans der Sängerin steht jedoch ihr Gesang im Vordergrund. Sie sind hin und weg von dieser Performance und schreiben:

„Das ist ein wunderschöner Disney Song, der von einer bildhübschen und phänomenalen Sängerin und wahren Diamanten Anna-Carina Woitschack nochmal so unglaublich wunderschön gesungen wird!“

„Absolute Weltklasse. Es gibt wirklich keine Superlative, um zu beschreiben was du da ablieferst. Von Dir können sich 99% aller Kolleginnen mal eine Scheibe von abschneiden.“

„Ein wunderschönes Lied. Ich hoffe du fühlst dich jetzt genau so wie es im Text heißt „frei und wie neu geboren“.“

Dem Video nach zu urteilen, scheint es, als wäre Anna-Carina glücklich. Doch wie sieht es bei Stefan Mross aus? Er wurde neulich auch mit einer weiblichen Begleitung gesehen. Und das auch noch mit keiner geringeren als Evelyn Burdecki. Was war denn da los?