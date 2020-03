Stefan Mross: Bitter! Der „Immer wieder sonntags“-Star und seine Anna-Carina haben sich ...

Traurige Nachrichten für „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross. Eigentlich sollte alles so schön werden zwischen dem Schlagerstar und seiner Verlobten Anna-Carina Woitschack.

Die beiden wollten sich eigentlich in diesem Monat das Ja-Wort geben. Doch die Hochzeit von Stefan Mross und Anna-Carina ist nun geplatzt. Das haben sie sich sicher ganz anders vorgestellt.

Stefan Mross: Bitter! Er und seine Anna-Carina haben sich...

Grund für die nicht stattfindende Trauung ist die aktuelle Corona-Lage. Wie die Bild berichtet, wollte sich das Schlager-Paar bereits am 3. März ganz romantisch und in Stefan Mross‘ Heimatort in Bayern für immer seine Liebe schwören.

„Wir wollten das in ganz kleinem Rahmen halten, nur mit Annas Eltern und meiner Mama, alle weit über 70. Doch als es mit Corona schlimmer wurde, haben wir die Hochzeit schweren Herzens ein paar Tage vor dem Termin abgesagt“, so Stefan Mross. Das Risiko sei ihnen einfach zu groß gewesen, dass ihre Eltern sich irgendwo anstecken könnten.

Anna-Carina am Boden zerstört

Besonders für die 27-jährige Anna-Carina war die Absage schlimm. Sie war mitten in den Vorbereitungen, hatte bereits ihr Kleid.

Das ist Stefan Mross:

Stefan Mross wurde am 26. November 1975 in Traunstein, Oberbayern geboren

Er ist ein deutscher Trompeter, Sänger und Fernsehmoderator

Stefan Mross wurde als 13-Jähriger von Karl Moik auf einer Hochzeit entdeckt

Am 1. Juli 1989 gewann Mross mit dem Titel Heimwehmelodie den Grand Prix der Volksmusik für Österreich

Und auch bitter für das Paar: Die Flitterwochen mussten nun ebenfalls abgesagt werden. „Wir wollten noch eine Woche in die Sonne fliegen, aber das war uns auch zu unsicher. Außerdem: ohne Hochzeit keine Flitterwochen!“

Geheiratet wird aber trotzdem – irgendwann. Am liebsten noch in diesem Jahr.

Stefan Mross: Auch beruflicher Verlust

Für Stefan Mross gibt es aber nicht nur private Einschnitte, auch beruflich muss der Sänger und Moderator derzeit alles verschieben. So wurde die eigentlich geplante Tour „Immer wieder sonntags – unterwegs“ unterbrochen und ebenfalls nach hinten verlegt. Wenn da mal später nicht die Hochzeit in die Quere kommt.