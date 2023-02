Stefan Mross: IHR Bild hängt noch immer groß an seiner Wand

„Immer wieder sonntags“-Star Stefan Mross hat schon so einige Jahre im Showgeschäft auf dem Buckel. Wir erinnern uns: Bereits als 13-Jähriger wurde der Volksmusikstar von Karl Moik auf einer Hochzeit entdeckt. Danach begann eine unglaubliche Heldenreise.

Auftritte beim Grandprix der Volksmusik, etliche Tourneen, Konzerte. Mit „Immer wieder sonntags“ sogar eine eigene Show in der ARD, die er zuletzt noch mit Ex-Partnerin Anna-Carina Woitschack präsentierte. Klar, dass sich in all der Zeit einige Erinnerungen und vor allem auch Erinnerungsstücke bei Stefan Mross angesammelt haben. Diese verwahrt er jedoch nicht nur bei sich daheim, sondern auch im Hause seiner Mutter.

Stefan Mross nimmt seine Fans mit auf den Dachboden

Bei Facebook gewährte der ARD-Star nun einen Blick in den ausgebauten elterlichen Dachboden. Und siehe da: Auf Dutzenden Fotos grinst ein echter Star der deutschen Volksmusik. Es ist Stefan Mross höchstselbst.

Stefan Mross und Ex-Partnerin Stefanie Hertel. Foto: IMAGO / HOFER

Zugegeben, ein wenig besonders ist der Raum schon. Wer hängt sich schon dutzendfach das eigene Konterfei an die Wand? Doch Stefan Mross scheint die Wandgestaltung seines Dachbodens im Elternhaus zu gefallen. „Ich bin gerade etwas emotional. Ich schwelge gerade in Erinnerungen. Ich bin hier gerade in meinem Dachboden meines Elternhauses in Traunstein bei meiner lieben Mama“, so der 47-Jährige.

Stefan-Mross-Museum im Elternhaus

Wunderbare Raritäten fand der Musiker dort. Ein Plakat von 1989, auf dem Mross mit Ex-Partnerin Stefanie Hertel angekündigt wird, beispielsweise. Oder etliche Autogrammkarten des jungen Stefans. Sogar alte Kassetten und Platten liegen dort rum. Und auch sein allererstes Tourplakat hängt noch an den Schrägwänden des elterlichen Dachbodens, auf dem er einst auch das Musizieren übte.

Mehr Nachrichten:

Ja, es ist schon eine beeindruckende Sammlung, die sich Stefan Mross da zusammengesucht hat. Das fanden auch die Fans, die gemeinsam mit ihrem Idol in Erinnerungen schwelgen: „Das war so eine schöne Zeit damals, die Volksmusiksendungen habe ich geliebt und ganz besonders die Auftritte von dir und Stefanie. Habe mir in letzter Zeit einige Auftritte von euch auf YouTube angesehen, wunderschön. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft“ oder „Das ist ja fast ein Stefan-Mross-Museum. Toll die ganzen Plakate. Schöne Erinnerungen an eure wunderschönen Konzerte! Wir haben so viele davon erlebt“, heißt es da.