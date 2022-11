Stefan Mross: Erster Auftritt nach Trennung – Bilder sprechen Bände

Mit dieser Trennung hatten wohl die wenigsten gerechnet. Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak galten als DAS Traumpaar der Schlagerbranche. Der Heiratsantrag live beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ von Florian Silbereisen. Die Heirat selbst ebenfalls bei Stefans gutem Kumpel Flori.

Einzig die Trennung machten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak dann unter sich aus. In einem Facebookpost, den beide identisch auf ihren Social-Media-Kanälen spielten, hieß es dann „Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele… Wenn einer sagen kann ‚In guten wie in schlechten Zeiten‘, dann wir… Wir hatten eine wunderschöne und verrückte Zeit, haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen. Getrennt und doch zusammen, Individuen und trotzdem eine Einheit. Seelenverwandte und nun geht jeder seinen eigenen Weg. Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Das, worauf es im Leben ankommt, können wir nicht vorausberechnen.“

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak: Auftritte in Essen und Dinslaken

Worte, die scheinbar nicht nur daher gesagt wurden, wenn man sich die Bilder der Auftritte ansieht, die Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak am Samstagabend noch gemeinsam hinlegten.

Auf den Weihnachtsmärkten in Dinslaken und Essen-Steele stand das einstige Schlager-Traumpaar noch einmal gemeinsam auf der Bühne. Und nicht nur ihre Songs versetzten die Fans in vorweihnachtliche Stimmung.

Die Fotos zeigen Stefan Mross, wie er Anna-Carina liebevoll, leicht wehmütig anschaut, im Anschluss gehen beide gemeinsam ins Publikum. Und auch vor den Auftritten ließ Anna-Carina Woitschak schon verlautbaren, dass sie sich „so, so sehr freue“. Die Bilder sprechen also Bände: Zu einem Rosenkrieg wird es bei den beiden wohl nicht kommen.