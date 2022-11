Stefan Mross: Nach Trennungs-Post mit Anna-Carina – beide reagieren SOFORT

Nun ist es also raus: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben offiziell ihre Trennung bekanntgegeben. Was ihre Fans bisher seit längerem schon vermutet hatten, wurde jetzt also bestätigt.

Der „Immer wieder sonntags“-Moderator und die Puppenspielerin spannten ihre Fangemeinde am Freitag (11. November) nicht länger auf die Folter, räumten mit den Gerüchten um ihren Liebes-Status auf Instagram auf. Und noch eine Sache fällt sofort auf, die Stefan Mross und seine nunmehr Ex nach dem Social-Media-Post sofort taten.

Stefan Mross und Anna-Carina: DAS machen beide nach der Trennungs-Bekanntgabe sofort

Ihr gemeinsamer Weg klang wie aus einem modernen Märchen: Ein Schlagerstar verliebt sich in eine ehemalige DSDS-Kandidatin, sie werden zum Musiker-Traumpaar. Im Juni 2020 heiraten beide live im TV mit Moderator Florian Silbereisen als Trauzeugen. Doch jetzt ist das Märchen offiziell zu Ende geschrieben.

„Getrennt und doch zusammen, Individuen und doch eine Einheit. Seelenverwandt und nun geht jeder seinen eigenen Weg“, schreiben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack unter anderem in einer gemeinsamen Mitteilung. Was auffällt: Die Kommentarfunktion unter dem Instagram-Post ist ausgeschaltet. Ihre Fans haben demnach keine Möglichkeit, sich zur Trennung des Paares zu äußern. Und das wahrscheinlich aus gutem Grund. Schon seit Wochen kursieren Gerüchte um ein Liebes-Aus der beiden. Es gab wilde Spekulationen.

Stefan Mross: So sehr litt Anna-Carina Woitschack

Vor einer Woche ließ Anna-Carina auf ihrem Kanal bereits verlauten, wie schwer die Zeit gerade für sie sei. Da wusste noch niemand offiziell, wie es hinter den Kulissen ihrer Ehe aussieht: „Liebe Freunde, die letzten Wochen haben sehr viel Kraft und Energie gekostet. Ich teile so gerne meinen Alltag und unbeschwerte Momente mit Euch aber habe gemerkt, dass ich aktuell ein paar Tage für mich benötige, um alles irgendwie zu verarbeiten.“ Genau die Zeit brauchen sie und der ARD-Star jetzt offenbar auch, um sich an das neue Single-Leben zu gewöhnen. Kommentare ihrer Fans würde da sicher nicht weiterhelfen.

Genau deshalb kündigen Stefan Mross und seine Ex nun auch an: „Es ist das erste Mal, dass wir uns zu unserer Situation äußern, wir bitten daher von weiteren Spekulationen zum Schutz unserer Privatsphäre abzusehen.“