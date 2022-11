Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack machen Trennung offiziell: „Unsere Wahrheit“

Hartnäckig hielt sich das Gerücht um eine Trennung von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (46) und seiner Frau Anna-Carina Woitschack (30). Jetzt sprechen beide auf ihren Instagram-Accounts Klartext.

Sind sie noch zusammen oder sind sie es nicht? Diese Frage beschäftigte die Fans von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Eigentlich galten die beiden als absolutes Traum-Paar in der Schlagerszene – doch das ist jetzt vorbei, wie das Ex-Paar via Instagram bekanntgab.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack teilen Statement

„Liebe Freunde. Nach unzähligen Spekulationen der letzten Zeit, möchten wir euch hiermit gerne ‚unsere‘ Wahrheit mitteilen. Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele. Wenn einer sagen kann ‚In guten wie in schlechten Zeiten‘ dann wir. Wir hatten eine wunderschöne und verrückte Zeit, haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen“, heißt es in einem identischen Instagram-Beitrag, welchen beide auf ihren Accounts teilten.

Weiter schreibt das Ex-Paar: „Getrennt und doch zusammen, Individuen und trotzdem eine Einheit. Seelenverwandte und nun geht jeder seinen eigenen Weg. Je schöner und voller Erinnerungen, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Das, worauf es im Leben ankommt, können wir nicht vorausberechnen.“ Dazu teilen sie ein Foto von sich aus glücklichen Tagen in schwarz-weiß. Mross und Woitschack bitten von weiteren Spekulationen abzusehen. „Zum Schutz unserer Privatsphäre.“

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack waren sechs Jahre lang zusammen

Der Moderator und die Schlager-Sängerin waren sechs Jahre ein Paar, davon zwei verheiratet. Zuletzt wurden immer wieder Krisen-Gerüchte laut. Jetzt ist die Trennung also offiziell.