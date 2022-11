Stefan Mross sorgt für Eklat! Seine Trennungs-Worte hat er dreist von IHR kopiert

Es klang aufrichtig, emotional und einzigartig. Als „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack am Freitag (11. November) ihr Liebes-Aus öffentlich machten, hinterließen sie ihren Fans im Netz eine lange Nachricht. Darin erklärten sie die momentane Situation.

Jetzt fällt auf: Alles Kopie!

Stefan Mross und Anna-Carina: Ihre Trennungs-Worte verfasste Nazan Eckes schon

Offenbar haben Stefan Mross und Anna-Carina ihre Trennungsworte gar nicht selbst verfasst, sondern von einem anderen Star dreist abgeschrieben – zumindest einige Passagen. Denn Anfang Oktober gab auch schon RTL-Star Nazan Eckes ihre Trennung von Ehemann Julian Khol bekannt. Verfasste dazu ebenfalls einen Post auf Instagram. Und der hörte sich fast genauso an wie der aktuelle von dem einstigen Schlagerpaar.

Zum Vergleich:

Stefan und Anna-Carina: „Wenn einer sagen kann ,in guten wie in schlechten Zeiten, dann wir.“

Nazan: „Wenn einer sagen kann, in guten wie in schlechten Zeiten, dann wir.“

Und weiter:

Stefan und Anna-Carina: „Wir haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen.“

Nazan: „Wir haben uns durch den Sturm gekämpft und können uns immer noch liebe- und respektvoll in die Augen schauen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch der Rest der Meldung klingt ziemlich gleich. So zum Beispiel dieser Satz:

Stefan und Anna-Carina: „Getrennt und doch zusammen. Individuen und trotzdem eine Einheit. Seelenverwandte und nun geht jeder seinen eigenen Weg.“

Nazan: „Getrennt und doch zusammen. Individuen und doch eine Einheit. Auf immer und ewig verbunden und seelenverwandt und doch geht eben jetzt Jeder seinen eigenen Weg.“

Was also hat es damit auf sich? Fanden der Sänger und die einstige Puppenspielerin Nazans Posting etwa so inspirierend und für sich passend, dass sie diesen selbst verwenden wollten? Oder hatte keiner von ihnen die Worte persönlich aufgeschrieben, sondern von einer dritten Person schreiben lassen? Ein Rätsel, das bislang noch nicht gelöst werden konnte.

Mehr News:

Der direkte Vergleich kursiert bereits mehrfach im Netz. Doch noch haben sich weder Stefan Mross noch seine Ex Anna-Carina Woitschack zu der vermeintlich peinlichen Aktion geäußert.