Stefan Mross: Anna-Carina offen über Fremdgeh-Gerüchte – „Manchmal ist ein Rückzug nötig“

Was haben Stefan Mross und seine Anna-Carina nicht schon alles durch! Die Ex-DSDS-Teilnehmerin half dem „Immer wieder sonntags“-Moderator durch einige Krisen, ihre Hochzeit im Juni 2020 krönte ihre Liebe.

Doch in letzter Zeit machten immer wieder Trennungsgerüchte die Runde, es hieß, Anna-Carina soll sich von ihrem Mann Stefan Mross abgewandt und in einen anderen Mann verliebt haben. Jetzt hat die Sängerin genug und spricht bei Instagram Klartext!

Stefan Mross: Anna-Carina äußert sich zu Gerüchten

Normalerweise kennt man Anna-Carina als echten Sonnenschein, der seinen Fans oft und gerne ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Am Dienstag (1. November) zeigte sich die Ehefrau von Stefan Mross aber plötzlich ungewohnt nachdenklich.

In einem langen Instagram-Posting nimmt die 30-Jährige Stellung zu den Gerüchten, die seit Wochen um ihre Ehe mit dem Schlagerstar kreisen. Auslöser war Anna-Carinas Teilnahme an dem RTL Zwei-Format „Skate Fever“, bei dem die Sängerin sich sehr gut mit ihren Tanz-Partner Adriano Salvaggio verstehen soll und damit für Eifersucht bei Mross sorgt.

Auch wenn die Ehepartner am 28. Oktober gemeinsam Anna-Carinas 30. Geburtstag feierten, scheinen die fiesen Berichte der Sängerin sehr zuzusetzen. Auf Instagram kündigte sie nun eine Pause an! Zu einem nachdenklichen Foto schreibt sie: „Manchmal ist ein Rückzug nötig, um Herz und Seele zu schützen…“

In der Beitragsbeschreibung erklärt sich Anna-Carina dann ausführlich. „Liebe Freunde, die letzten Wochen haben sehr viel Kraft und Energie gekostet. Ich teile so gerne meinen Alltag und unbeschwerte Momente mit euch, aber habe gemerkt, dass ich aktuell ein paar Tage für mich benötige, um alles irgendwie zu verarbeiten“.

Mit „alles“ meint sie die Berichterstattungen der letzten Zeit, die sie „sehr verletzt“ haben. Denn: „Hinter jeder ‚Schlagzeile‘ stehen Menschen und eine Seele.“

Anna-Carina deutlich: „Hatte zu keinem Zeitpunkt einen anderen Mann“

Anschließend stellt Anna-Carina klar: „Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich zu keinem Zeitpunkt meiner Beziehung und Ehe einen anderen Mann hatte oder aktuell habe.“

Die Ehefrau von Stefan Mross kündigt weiterhin an, spätestens am 7. November wieder öffentlich aufzutreten – beim Schlagertreff der DJ-Hitparade in Düsseldorf, auf den sie sich sehr freue und hofft, „dass der Fokus dann wieder auf der Musik liegt.“