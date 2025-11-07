Moderation geplatzt: Stefan Mross musste kurzfristig absagen

Stefan Mross gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Schlagers und TV-Entertainments. Mit Hits wie „Ich liebe das Leben“ eroberte er die Charts, im Fernsehen moderiert er seit Jahren große Gala- und Musikshows. Sein Name steht für gute Laune, Charme und jahrzehntelange Bühnenerfahrung.

Ein Galaabend im „Steigenberger Kurhaus“ in Bad Neuenahr sollte am Freitag (7. November) die regionale Weinkultur feiern. Stargast Stefan Mross war als Highlight angekündigt. Doch der Schlagerstar ließ die Veranstalter überraschend hängen.

Spontane Absage von Stefan Mross

Wie „Ippen.Media“ erfuhr, sagte Stefan Mross am Tag der Gala kurzfristig ab. Die Galanacht sollte die besten regionalen Weine ehren und ein Highlight des Jahreskalenders werden. Geplant waren ein exklusives Vier-Gänge-Menü und eine edle Weinverkostung. Stefan Mross sollte als Moderator dem Abend Glanz verleihen.

Stattdessen mussten die Organisatoren spontan improvisieren. Eventmanager Lothar Böhler bestätigte die Absage aus privaten Gründen.

Eventmanager spricht Klartext

„Wir bedauern sehr, dass Stefan Mross die heutige Moderation der Gala ‚Ahrtal – Wein des Jahres 2025‘ kurzfristig abgesagt hat. Die Absage erfolgte aus privaten Gründen direkt an den Veranstalter. Auch wir wurden erst im Laufe des Vormittags darüber informiert und stehen seitdem mit allen Beteiligten in Kontakt“, so Böhler.

Und weiter erläutert der Eventmanager: „Mehr Details liegen uns aktuell nicht vor. Wir wünschen der Veranstaltung trotz der Umstände einen erfolgreichen Verlauf.“

Die Parallelen zu einer Absage im September 2024 sind auffällig. Damals sollte Stefan Mross den Anstich im Oktoberfest-Zelt „Wildstuben“ übernehmen. Wenige Stunden vorher sagte seine Managerin per SMS ab. Selbst erklärte der 49-Jährige damals, er sei auf Tour und logistische Gründe hätten die Absage nötig gemacht.