„Stars in der Manege“: Jörg Pilawa begrüßt Kandidaten – doch ein Promi fehlt

Es wird wieder artistisch bei Sat.1! Am Dienstagabend (2. Januar 2024) lädt Moderator Jörg Pilawa zu einer neuen Ausgabe von „Stars in der Manege“ ein. Wie auch letztes Jahr trauen sich wieder zahlreiche Promis in die Manege des Münchener Circus Krone und präsentieren ihre einstudierten Artisten- oder Comedyeinlagen vor Live-Publikum. Bei der Vorstellung der wagemutigen Stars dürfte der ein oder andere Zuschauer jedoch stutzig werden. Da fehlt doch einer!

„Stars in der Manege“: Nur sieben Promis von Pilawa begrüßt

Nacheinander betreten die Promis unter tosendem Applaus die Manege. Den Anfang macht Schauspielerin Cheyenne Pahde, die Akrobatik präsentieren wird. Danach kommt Hardy Krüger Junior ins Zelt gelaufen, gefolgt von „Let’s Dance“-Star Rúrik Gíslason, Moderatorin Jeannine Michaelsen und Sängerin Fernanda Brandão. Das Schlusslicht ist dann Ur-Bachelor Paul Janke. Die sieben Promis bereiten sich auf ihren Auftritt vor und werden vom Publikum gefeiert. Doch eigentlich waren doch acht Kandidaten angekündigt?

„Stars in der Manege“: Jörg Pilawa klärt auf

Bei dem ganzen Spektakel handelt es sich nicht um einen Fehler, sondern um eine Überraschung, wie der Moderator verrät. „Es sind sieben und ich habe immer von acht erzählt. Das liegt daran, dass wir eine Überraschung für Sie haben. Es gibt eine Künstlerin, die gesagt hat, dass sie auch nochmal eine Nummer machen wird. Wer das ist, verrate ich im Laufe der Sendung“, sagt Jörg Pilawa. Das Publikum raunt aufgeregt. Doch wer ist es denn nun?

Achtung, Spoiler!

Die achte Künstlerin ist keine Geringere als Influencerin Sarah Harrison! Eigentlich ist es ihre Aufgabe, an diesem Abend aus dem Backstagebereich zu moderieren. Doch für die Show wirft sie sich in ein Kostüm und zeigt eine akrobatische Vorführung in schwindelerregender Höhe.

