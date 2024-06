Starnacht am Neusiedler See (MDR): Trauriger Anblick im Publikum! „Zwei-Klassen-Gesellschaft“

Schlager-Fans haben sich diesen Samstag (1. Juni) wohl schon lange im Kalender markiert, schließlich steht die „Starnacht am Neusiedler See“ mit Barbara Schöneberger, Hans Sigl und vielen Stars wie unter anderem Maite Kelly, Nik P., Ilse DeLange, Gregor Meyle, Marina Marx, Christin Stark an.

Doch das Highlight stand schon bei der Generalprobe am Freitag (31. Mai) unter keinem guten Stern. Wie auch anderen Events machte das Wetter der „Starnacht am Neusiedler See“ zunächst einen gewaltigen Strich durch die Rechnung! Vor allem die Besucher im Publikum mussten leiden, wie Moderatorin Schöneberger feststellte.

Starnacht am Neusiedler See (MDR) läuft anders als erwartet

Um 20.15 Uhr war es endlich soweit, die „Starnacht“ am Neusiedler See (liegt in Österreich und Ungarn) startete live im MDR. Die Zuschauer vor dem heimischen Fernseher dürften zumindest die ersten Minuten deutlich mehr genossen haben, als die Schlagerfans vor Ort.

So regnete es in den ersten Minuten der „Starnacht“ sichtbar, der erste Act Nik P. ließ sich davon allerdings nicht die Stimmung vermiesen. „Wir sind ja nicht aus Zucker“, rief er fröhlich, als er sich von der überdachten Bühne zu dem Publikum traute, das zu großen Teilen in Regencapes gehüllt da saß und nicht ganz so guter Laune schien.

Starnacht am Neusiedler See: Barbara Schöneberger in Gummistiefeln

Auch Maite Kelly bekam das Wetter bei ihrem Auftritt zu spüren, bemerkte direkt danach: „Der Boden ist so glatt!“ Und selbst Barbara Schöneberger, stets top gestylt, tauschte ihre schicken Schuhe gegen gelbe Gummistiefel.

Mit einer pinken Wärmflasche bewaffnet, konnte sie sich einen kleinen Scherz in Richtung Publikum nicht verkneifen, bezeichnete die Situation als „Zwei-Klassen-Gesellschaft“: „Die Menschen mit Dach und die ohne Dach.“ Immerhin: Je weiter die „Starnacht“ voranschreitet, umso mehr vertreiben die Stars im wahrsten Sinne des Wortes die Wolken. „Da hinten wird’s schon ganz blau“, prognostiziert Barbara Schöneberger. Und tatsächlich hört es nach kurzer Zeit immerhin auf zu regnen.