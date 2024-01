„Star Trek“-Star Gary Graham tot – emotionale Worte seiner Ex

Traurige Nachrichten aus Hollywood. „Star Trek“-Darsteller Gray Graham ist tot. Der Science-Fiction-Star starb am Montag (22. Januar) im Alter von 73 Jahren.

Das teilte seine Ex-Frau Susan Lavelle auf Facebook mit.

„Star Trek“: Gary Graham tot

In ihrem emotionalen Post schrieb sie: „Gary war lustig, hatte einen sarkastischen Sinn für Humor. Er kämpfte für das, woran er glaubte, war ein gläubiger Christ und war sehr stolz auf seine Tochter Haylee. Das kam so plötzlich, also betet bitte für unsere Tochter, während sie trauert. Flieg hoch in den Himmel, Gar!“

Gary Graham war in insgesamt zwölf „Star Trek“-Episoden zu sehen, seine Auftritte waren von 2001 bis 2005. Darin spielte er den vulkanischen Botschafter Soval.

Auch viele Fans trauern um den verstorbenen „Star Trek“-Star. „Was ein Verlust“, „Er war ein toller Schauspieler. Er wird vermisst, aber niemals vergessen werden“ oder „Ruhe in Frieden, Legende“, sind die Abschieds-Worte seiner Anhänger auf „X“.