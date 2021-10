Daniela Katzenberger: Schwester Jenny schießt gegen ihre Fans „Ihr Schweine“

Daniela Katzenbergers Schwester Jenny Frankhauser hat gerade ihren zweiten Jahrestag mit Freund Steffen gefeiert. Ganz verliebt bedankt sich die Dschungelkönigin von 2013 bei Instagram mit einem süßen Pärchen-Foto bei ihrem Partner für die gemeinsame Zeit.

Nach einem romantischen Dinner geht es für die Schwester von Daniela Katzenberger zurück nach Hause und ab auf die Couch. Bevor sich Jenny Frankhauser aber ihrem Abendprogramm widmen kann, meldet sie sich noch einmal bei ihren Fans und teilt plötzlich ganz schön aus.

Jenny Frankhauser wurde 2018 zur RTL-„Dschungelkönigin” gewählt. Foto: picture alliance / Andreas Arnold/dpa | Andreas Arnold

Daniela Katzenberger: Schwester Jenny Frankhauser ist stinksauer, als sie DAS erfährt

„Manchmal hasse ich Instagram“, entfährt es der 29-Jährigen. Zu ihrer Videoaufnahme schreibt sie erbost: „Ihr Schweine“.

Das ist Jenny Frankhauser:

Jennifer (Jenny) Frankhauser ist die kleine Schwester von „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger

Die Geschwister haben die gleiche Mutter, Iris Klein, die mittlerweile auf Mallorca wohnt

Auch Jenny besucht regelmäßig ihre Familie auf der Urlaubsinsel

2018 nahm Jenny Frankhauser an der RTL-Show „Das Dschungelcamp“ teil und wurde zur Dschungelkönigin gekröhnt

Aber was ist es, das Jenny so auf die Palme bringt? „Ich werde euch nie wieder sagen, welche Serie ich gerade gucke“, erzählt Jenny.

Jenny Frankhauser spricht mit ihren Fans über Netflix-Hit „Squid Game”

Die 29-Jährige hatte ihren Followern auf Instagram verraten, dass sie die neue Netflix-Serie „Squid Game“ guckt. Klar, dass ihre über 500.000 Abonnenten da nicht einfach ruhig sein können, sondern ihr fleißig Nachrichten dazu schreiben.

Jenny Frankhauser ist die kleine Schwester von „Goodbye Deutschland”-Star Daniela Katzenberger. Foto: picture alliance/ dpa / Henning Kaiser

Immerhin ist die südkoreanische Serie gerade DAS Thema bei Netflix-Fans im Netz. Während einige ihrer Zuschauer anscheinend längst fertig sind mit den neun Folgen, fehlen Jenny Frankhauser immer noch drei.

Kurz vor dem großen Finale erreicht sie jetzt diese Nachricht: „Mir hat tatsächlich jemand geschrieben, wenn es stimmt und ich glaube, dass es stimmt, wer der Bösewicht ist“.

Jenny Frankhauser wurde von ihren Fans bei Netflix-Serie gespoilert

Ganz schön fies. Jetzt sagt Jenny zu dem unfreiwilligen Spoiler: „Keine Beleidigung dieser Welt hat so gesessen wie das“. Die größte Herausforderung steht Jenny allerdings noch bevor, denn die Schwester von „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger will auf keinen Fall ihrem Schatz Steffen verraten, was sie bereits weiß.

Ob Jenny bis zum Schluss durchhalten konnte, ohne sich zu verplappern, ist bislang unklar.

Warum Mama Iris Klein kürzlich auf Instagram Klartext reden musste, erfährst du hier.