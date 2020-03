Sophia Tomalla: Jetzt schießt die Schauspielerin ausgerechnet gegen SIE – „Dumme ...“

View this post on Instagram

Corona - eine der größten Herausforderungen seit dem 2. Weltkrieg. Wir haben gesundheitlich sowie finanziell eine gewaltige Hürde zu überstehen. Insbesondere mittelständischen Unternehmen droht der Bankrott, Selbstständige, Künstler etc - alle wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Ärzte, Klinikmitarbeiter, Pflegemitarbeiter sind überlastet und überarbeitet. Und unsere „Führer“? Emmanuel Macron redet von „la guerre“ ( zu dt.„Krieg!“ ) als wenn er noch mehr Panik unter den Menschen verbreiten wollen würde. Putin spielt nach wie vor den Virus runter, behauptet in Russland wäre „nichts los“, testet aber gleichzeitig kaum. Stimmt somit. Wo nicht getestet wird, gibts auch wenige Fälle. Und Twitter-Trump behauptet allen ernstes, der “Chinesische Virus“ ist nur in Amerika angekommen, weil die Europäischen Länder nicht im Stande waren, den Virus nicht einreisen zu lassen.... Noch besser : sein „bible teacher“ sagt, Covid-19 wäre Gottes Zorn, um Lesben und Schwule zu bestrafen. Ahja... Die einzige die ruhig und besonnen bleibt ist “Mutti“. Merkel und Ihre Rede an das Volk vor einigen Tagen wird meines Erachtens nach mal als Sternstunde ihrer politischen Laufbahn gesehen werden. Keine Panik, keine Angstmacherei, keine dummen Ideologien, kein Herunterspielen, aber auch keine Übertreibungen. Und trotzdem beschweren sich einige, es gäbe keine klaren Antworten. Aber wer hat die schon? Wer kann denn wirklich wissen, was in 2, 4 Wochen oder in 3 Monaten ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Virus auch im engsten Kreis angekommen ist. Und auch ich neige eher dazu alles etwas weniger dramatisch betrachten zu wollen. Bis man dann auf einmal selber betroffen ist. Mir ist mulmig aber ich habe keine Angst - und das auch vor allem Dank unserer Bundeskanzlerin und unserem immer noch am besten funktionierenden Gesundheitssystem. Aber es liegt sehr an uns in Diesem Fall. Daher appelliere ich weiter und noch einmal an alle: bitte, bleibt mitm A**** zu Hause.