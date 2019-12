Sophia Thomalla postet Weihnachtsfoto – und macht ehrliches Geständnis

Stille Nacht, feucht-fröhliche Nacht – im Zweifel eben auch allein...

Sophia Thomalla (30) zeigt sich auf Instagram an Heiligabend in schwarzem und hautengem Heiligabend-Look. Vor dem Weihnachtsbaum steht sie Arm in Arm mit ihrer Liebe Fußball-Torhüter Loris Karius (26), den sie noch ganz romantisch küsst. Beide mit Gläschen in der Hand, stoßen auf Weihnachten 2019 an.

Sophia Thomalla: Geständnis an Weihnachten

Was das Model selbst aber zum Foto schreibt, ist ziemlich ehrlich – und dürfte vielen von uns bekannt vorkommen.

„Wishing you merry Xmas! I'll get drunk, he won't. As always.“ Auf Deutsch übersetzt: „Wünsche Euch frohe Weihnachten! Ich werde betrunken sein, er nicht. Wie immer.“ Wie bitte? Trinkt ihr Loris selbst an Heiligabend nicht mal ein Gläschen Sekt?

Freund Loris trinkt keinen Alkohol – er muss am Wochenende wieder ran

Ihre Fans nehmen es mit Humor, reagieren mit lachenden Emojis, wünschen ihr ebenfalls frohe Weihnacht. Dass Blondschopf Karius nichts trinkt, ist dabei eigentlich nachvollziehbar, denn: Schon am Freitag geht es für ihn und seinen Klub Besiktas Istanbul in der türkischen Liga weiter. Der Torhüter will in Topform in das letzte Heimspiel vor der Winterpause gehen.

-------------------------------

Mehr zu Sophia Thomalla:

++ Sophia Thomalla wegen Rudi Assauer in tiefer Trauer: „DAS bereue ich“ – die emotionalsten S04-Momente des Jahres ++

++ Sophia Thomalla provoziert mit DIESER Aussage – Reaktionen eindeutig ++

-------------------------------

Und da muss selbst seine Sophia mal einsam trinken. Aber das kennt sie ja nicht anders, seit sie mit Loris zusammen ist. Oder wie sie selbst sagt: wie immer eben... (mg)