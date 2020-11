Sophia Thomalla spricht über Beziehungen: „Deshalb war es so spannend“

Sophia Thomalla ist ein echtes Multi-Talent: Sie ist Model, Schauspielerin, Unternehmerin und Moderatorin.

Vor Kurzem war die 31-Jährige mehrere Wochen in Griechenland und stand dort für die zweite Staffel der RTL-Show „Are you the one?“ vor der Kamera. Am Freitagabend war Sophia Thomalla bei Riverboat (MDR) zu Gast und plauderte dort aus dem Nähkästchen.

Sophia Thomalla will nicht verkuppelt werden

Ab Januar ist die Freundin von Fußballer Loris Karius als Moderatorin der Kuppelshow zu sehen. Für sie selbst wäre das aber nichts, erklärt Sophia Thomalla im MDR. „Null. Gar nicht. Überhaupt nicht!“, antwortet sie auf die Frage, ob sie gerne verkuppelt wird.

Weiter sagt sie: „Ich gehe gar nicht so oft aus und wenn, dann nur in eine bestimmte Bar oder ins Restaurant. Klingt zwar komisch, aber ich bin gar nicht so ein kontaktfreudiger Typ.“

Sophia Thomalla und Loris Karius sind seit 2019 glücklich. Foto: imago images / APress

Neue Leute sind also nichts für Sophia Thomalla. Wie sieht es mit alten Freunden aus, will Riverboat-Moderatorin Kim Fisher wissen. „Wie gut kann man sich bei dir ausheulen bei Beziehungskrisen als Freundin?“

------------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit dem Jahr 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“ moderieren wird

------------------------

Solche Probleme hat die gebürtige Berlinerin nicht. „Alle meine Freunde sind schon seit vielen, vielen Jahren verheiratet und haben Kinder. Da gibt es so gut wie gar keine Beziehungsprobleme. Und wenn, dann sind die auf einem Level, die sind überschaubar. Ich habe keine 25-jährigen Freunde, die sagen: 'Mein Freund hat gestern ...' Das ist in meinem Bekanntenkreis nicht vorhanden. Das sind erwachsene Frauen mit teilweise erwachsenen Kinder, da sind die Probleme andere.“

------------

Weitere News von Sophia Thomalla:

TV-Auftritt in sexy Latex-Kleid – dann schickt sie einen Gruß an Günther Jauch

Krasse Veränderung – jetzt überrascht sie mit DIESEM Look

Freund Loris Karius spricht Machtwort – DAS darf sie nicht mehr

------------

Drama bei Kuppelshow mit Sophia Thomalla

Umso überraschter war Sophia Thomalla während des Drehs für „Are you the one?“. Die meisten Kandidaten seien Anfang 20, erzählt die Tochter von Simone Thomalla. „Deshalb war es so spannend, weil man damit gar keine Berührungspunkte hatte. Es waren so junge Leute, was die als Problem empfunden haben in einer Beziehung, was sie so erzählt haben – ich stand immer nur mit offenem Mund da, dachte: 'Krass!'.“

Ab Januar werden wir uns selbst ein Bild vom Drama bei der Kuppelshow machen können, die Sophia Thomalla moderiert. Wir sind schon gespannt. (cs)