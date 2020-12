Sophia Thomalla: Eklat um schlüpfrigen Kommentar von Sky-Kommentator – „Kinderkacke“

Wirbel um Sophia Thomalla! Eigentlich ging es um ein Fußballspiel, als die Freundin von Loris Karius plötzlich Thema bei Sky wurde.

Der Grund: Sky-Kommentator Jörg Dahlmann hat einen schlüpfrigen Spruch über Sophia Thomalla fallen lassen – und die reagiert prompt.

Sophia Thomalla: Respektloser Kommentar von Fußball-Kommentator

Seit knapp zwei Jahren ist Sophia Thomalla mit dem Fußballer Loris Karius liiert. Der hatte sein erstes Spiel bei seinem neuen Verein Union Berlin, saß nur auf der Bank – und da kommt Sophia Thomalla ins Spiel.

------------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit dem Jahr 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“ moderieren wird

------------------------

Denn der Sky-Kommenator Jörg Dahlmann ließ sich während des Spiels zu einem anzüglichen Spruch hinreißen. „Jetzt in Berlin sitzt er eben nur auf der Bank“, spricht der 61-Jährige Karius' Situation an. Und sagt dann: „Hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla. Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen.“

Der Kommentar kam bei vielen Sky-Zuschauern gar nicht gut an, wie „Bild“ berichtet, wurde Dahlmann auf Instagram heftig kritisiert („Ein neuer Tiefpunkt ist erreicht, was ein widerlicher Kommentar“). Sophia Thomalla selbst reagiert dagegen ganz anders.

Sophia Thomalla: Konter gegen Sky-Kommentator

So sagte die 31-Jährige dazu: „Alle wollen zu Weihnachten wohl ein bisschen Liebe... auch der Jörg. Aber Leute – hier geht es um Fußball, nicht um so eine Kinderkacke. Ich habe es nicht mal mitbekommen.“

Sophia Thomalla und Loris Karius sind seit knapp zwei Jahren offiziell ein Paar. (Archivfoto) Foto: imago images / Future Image

Denn die Partie von Union Berlin gegen Paderborn (2:3) war „so ein krasses Spiel. Union war soooo nah dran. Das hat mich weitaus mehr geärgert“, erklärt Sophia Thomalla gegenüber „Bild“.

------------------

Mehr zu Sophia Thomalla:

--------------------

Auch Jörg Dahlmann hat sich mittlerweile zu der Sache geäußert, schreibt auf Instagram: „Das war nullkommanull sexistisch gemeint. Aber sollte es so angekommen sein, entschuldige ich mich bei den Zuhörern und auch bei Sophia Thomalla (falls sie sich angegriffen fühlt).“

Sein Kommentar war „ein flapsiger Spruch, der eben offensichtlich für viele daneben ging“. Zumindest seine Lebenspartnerin habe darüber gelacht. (kv)