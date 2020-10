Sophia Thomalla: Sexy Glückwünsche zum Geburtstag – „Ich glaube, das Foto geht viral!“

Sophia Thomalla feiert ihren 31. Geburtstag und erhält einen ganz besonderen Glückwunsch via Instagram.

am 06.10.2020 um 09:34

Für Sophia Thomalla ist es ein besonderer Dienstag. Das Model feiert seinen 31. Geburtstag. Den verbringt die Blondine derzeit auf der griechischen Insel Paros, wie sie bei Instagram zeigt.

Doch auch wenn Sophia Thomalla ihren Geburtstag nicht in der Heimat feiert, wird der Tag der Moderatorin trotzdem groß in Deutschland zelebriert. Mama Simone Thomalla hat dafür einen etwas skurrilen Glückwunsch vorbereitet.

Sophia Thomalla: HIER genießt sie ihren großen Tag

Sophia Thomalla hat allen Grund zur Freude. Am Montagabend hat sie bekannt gegeben, dass sie die Moderatorin der zweiten Staffel von „Are You the One?“ sein wird. Einen Tag später feiert sie ihren großen Tag.

Auf Paros lässt es sich die Blondine gut gehen. Klingt nach einem traumhaften Geburtstag. Doch diesen muss sie leider ohne ihre Mutter Simone Thomalla verbringen.

Sophia Thomalla präsentiert ihre traumhafte Aussicht. Foto: sophiathomalla/Instagram

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit dem Jahr 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“ moderieren wird

Simone Thomalla gratuliert ihrer Tochter mit sexy Foto

Doch das hält die 55-Jährige nicht davon ab, ihrem einzigen Kind zum Geburtstag zu gratulieren. Bei Instagram teilt die Schauspielerin ein ziemlich heißes Foto ihrer Tochter. Auf dem Bild ist Sophia gleich zweimal zu sehen, wie sie sich selbst einen Kuss auf die Lippen gibt.

Ganz schön sexy! Doch ob eine Mama Bilder wie dieses sehen will? Simone Thomalla hat damit anscheinend kein Problem und präsentiert stolz ihre attraktive Tochter.

Simone Thomalla: „Ich hätte dich gern zweimal“

Passend zum Bild schreibt Simone: „Bleib wie du bist, du tolles, ehrliches Wesen und vor allem bleib gesund. Und ja: Ich hätte dich gern zweimal. Eine von dir wäre immer bei mir!“ Ob man so etwas wirklich in der Öffentlichkeit von seiner Mutter lesen möchte? Sophia hat jedenfalls bisher noch nicht auf den Post ihrer Mama reagiert.

Aber vermutlich ist sie aktuell auch einfach zu beschäftigt damit, die Sonne Griechenlands zu genießen. Die Fans scheinen auf jeden Fall begeistert zu sein. Eine Followerin kommentiert: „Happy Birthday. Ich glaube, das Foto geht viral!“ Ja, das vermuten wir auch.