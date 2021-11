Sophia Thomalla wird nach Alexander Zverev gefragt – jetzt spricht sie schon von „Familie“

Ihr Liebes-Outing schlug hohe Wellen: Im Oktober machte Sophia Thomalla die Beziehung zu Tennisprofi Alexander Zverev mit einem Kussbild bei Instagram öffentlich. Der Schnappschuss zählt inzwischen über 156.000 Likes.

Da lag es nur auf der Hand, dass die „Date or Drop“-Moderatorin natürlich auch bei ihrem „Riverboat“-Besuch auf den Sportler angesprochen wird. Im Gespräch mit Kim Fisher offenbarte Sophia Thomalla sogar ernste Zukunftspläne mit Zverev.

Sophia Thomalla träumt von Zukunft mit Alexander Zverev – „Noch zehn Jahre“

Anders als die meisten Prominenten hält Sophia Thomalla ihr Liebesleben nicht aus der Öffentlichkeit heraus. Und auch ihr neuer Partner Alexander Zverev will seine Gefühle für die 32-Jährige offenbar in die ganze Welt hinausschreien.

Beim Turniersieg von Wien am 31. Oktober machte der Hamburger seiner Freundin eine öffentliche Liebeserklärung. Mit der goldenen Trophäe in der Hand stellte er klar: „Noch zehn Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten.“

Davon scheint auch Sophia Thomalla selbst zu träumen, wie sie bei „Riverboat“ durchblicken ließ.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Ihre Mutter Simone Thomalla ist Schauspielerin

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war ihr Freund der Fußballer Loris Karius

Seit Oktober 2021 moderierte Sophia Thomalla die RTL-Datingshow „Date or Drop“

Kürzlich bestätigte sie mit einem Foto auf Instagram ihre Liebe zu Tennisprofi Alexander Zverev

Sophia Thomalla sicher: „Dann wünsche ich mir auch eine eigene Familie“

Selbst an eine gemeinsame Familie sollen die beiden Turteltauben schon denken. Aktuell könne sich Sophia Thomalla zwar noch nicht vorstellen, schwanger zu werden, dennoch betonte sie: „Vielleicht ist es in zwei, drei Jahren anders und dann wünsche ich mir auch eine eigene Familie.“

Läuten da vielleicht auch bald die Hochzeitsglocken? MDR-Moderatorin Kim Fisher erinnerte die Zuschauer daran, dass Sophia schon einmal verheiratet war. Im Jahr 2016 gab sie dem Sänger Andy Laplegua nach nur wenigen Monaten Beziehung das Ja-Wort.

Erst einmal wolle sich Sophia Thomalla aber auf ihre Karriere fokussieren. Mit welchem Produkt die RTL-Moderatorin Influencern jetzt den Kampf ansagt, erfährst du hier.