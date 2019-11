Sophia Thomalla: Es ist offiziell – sie wagt den großen Schritt: „Jetzt bin ich...“

Damit hätte jetzt niemand gerechnet! Sophia Thomalla ist immer wieder für eine Überraschung gut und lässt sich von Meinungen anderer nicht beeinflussen. Jetzt geht das Model sogar ganz neue berufliche Wege und überrascht damit alle.

Nein, Sophia Thomalla macht nicht etwa Werbung für ein neues Produkt auf Instagram, was man bei 1,1 Millionen Followern vermuten könnte, sondern sie ist jetzt tatsächlich in der Baubranche tätig.

Sophia Thomalla: Es ist offiziell – sie wagt den großen Schritt

Sophia Thomalla ist nun Investorin für die Baumaterial-Handelsplattform Schüttflix in Ostwestfalen – Gütersloh, um genau zu sein. Warum die Tattoo-Liebhaberin jetzt ausgerechnet in das Start-up-Unternehmen investieren will, verrät sie auf Instagram:

Foto: dpa

Nicht nur Schauspielerin, Moderatorin oder Werbegesicht, sondern jetzt bin ich auch Investorin“, beginnt die Freundin von Torwart Loris Karius ihre Worte. Sie habe dafür viel Geld in die Hand genommen.

„Warum Baubranche? Weil es Bestand hat und bodenständig ist, die Typen zu mir passen und weil ich vegane Kaffeeläden einfach unsexy finde!! Das können die Hipster machen.“

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ Sophia Thomalla teilt Foto: Drastischer Schritt – sie wagt tatsächlich... +++

+++ Sophia Thomalla teilt Bild: „Eigentlich verboten“ – doch ein Detail gibt Rätsel auf +++

+++ Sophia Thomalla: Vor RTL-Show sorgt sie mit Foto für Ekstase bei den Fans +++

-------------------------------------

Sophia Thomalla: Das ist ihr neuer Plan als Investorin

Klare Ansage, genauso, wie man es von einer Sophia Thomalla erwarten würde. Ihr Plan lautet jetzt: „Das Ding ganz weit nach vorn“ zu bringen. Zusammen mit App-Entwickler Christian Hülseweg und Großinvestor Thomas Hagedorn soll das Vorhaben jetzt in die Tat umgesetzt werden.

Zu guter Letzt verdeutlicht Sophia Thomalla auf Social Media noch: „Feminismus ist, wenn man als Frau mit coolen Jungs Geschäfte macht.“

So reagieren ihre Fans

Ihre Fans feiern sie für die neue Geschäftsidee.

„Passt! Und so ‘ne geile Idee !!!“

„Rock it“

„Queen“

„Cooler Typ Mensch bist du“

„Das ist doch mal eine Ansage“

Bei dem Start-up handelt es sich um eine App, die als digitale Plattform fungiert. Laut der „Faz“ bringt sie unter anderem die Mitarbeiter eines Bauprojekts – Abnehmer, Produzenten, Spediteure – zusammen und erleichtert diverse Arbeiten auf der Baustelle.

+++ Michael Wendler: Es ist raus! Laura gibt bekannt – „Wir sind…“ +++

Sophia Thomalla: Heißer Beach-Tag mit Freund

Für Sophia Thomalla ist das Neuland. Aber auch der Umzug in die Türkei, den sie im Frühjahr dieses Jahres für ihren Freund Loris Karius vollzogen hat, kam doch recht überraschend. Heiße Strandtage im Bikini-inklusive. Mehr dazu hier >>>