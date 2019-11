Sophia Thomalla teilt Foto: Drastischer Schritt – sie wagt tatsächlich...

Hat sie das jetzt wirklich getan? Sophia Thomalla provoziert ja bekanntlich gerne. Zeigt sich in gewagten Outfits auf ihrem Instagram-Profil oder macht klare Ansagen, die zu heißen Diskussionen führen. Jetzt missachtet Sophia Thomalla sogar ihre eigenen Vorsätze.

Im August dieses Jahres verkündete Sophia Thomalla in der Öfffentlichkeit, dass sie dem Alkohol vorerst abschwören wolle. Nicht etwa weil sie in besonderen Umständen sei, was viele daraufhin vermutet hatten, sondern weil sie diese Pause brauche so kurz vor der 30.

Was sie jetzt allerdings tut, ist alles andere als alkoholfrei.

Sophia Thomalla schockt: Drastischer Schritt – sie wagt tatsächlich...

Foto: Instagram/ Sophia Thomalla

In einer ihrer Instagram-Storys hat die Tattoo-Liebhaberin jetzt ein Bild von einem Stein veröffentlicht, der den Spruch trägt: „Das ist ein Bierstein. Man muss ihn in die Luft werfen. Fällt er zu Boden, ist es an der Zeit, ein Bier zu trinken!“

Prompt folgte das nächste Foto. Darauf zu sehen: Sophias Hand, die eine volle Bierflasche umfasst. Aufgenommen in Gütersloh. Dazu schrieb sie: „Na dann.“ Na dann prost soll das wohl heißen.

--------------------------------------

Mehr zum Thema:

+++ Sophia Thomalla trinkt keinen Alkohol mehr – Fans haben einen Verdacht +++

+++ Sophia Thomalla teilt Bild: „Eigentlich verboten“ – doch ein Detail gibt Rätsel auf +++

--------------------------------------

Sophia Thomalla: Klares Statement zum Alkohol

Sophia Thomalla trinkt offenbar wieder Alkohol. Foto: Instagram/ Sophia Thomalla

Immerhin sah man die 30-Jährige nach Ankündigung ihres Alkohol-Verzichts im Sommer mehrere Monate nicht mehr öffentlich mit alkoholischem Getränk. Damals erklärte sie gegenüber RTL: „Ich hab einfach mal gedacht 'So Leute, jetzt muss mal ein bisschen was passieren', bin jeden Tag ins Fitnessstudio gerannt. Ich werde jetzt ja auch 30.“

30 ist Sophia Thomalla mittlerweile geworden, am 6. Oktober. War das also der Startschuss für das Ende der alkoholfreien Zeit? Möglich wäre es…

--------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla ist eine deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Model

Sie wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sophia Thomalla ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit Januar 2019 ist sie mit Loris Karius in einer Beziehung

-------------------

Sophia Thomalla genießt ihre 30 Jahre in vollen Zügen

Sophia Thomalla. Foto: imago images

Ansonsten scheint die Schauspielerin ihre neue 3 im Alter vollends zu genießen. Kürzlich sah man sie noch unter der türkischen Sonne mit ihrem Fußballer-Freund Loris Karius am Strand schmusen. Mehr dazu hier >>>

Panda-Grüße aus Zoo

Diese Woche schickte die Fußballerfreundin übrigens süße Grüße aus dem Berliner Zoo mit Plüschpanda im Arm. Ganz ohne Alkohol versteht sich…