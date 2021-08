„Schlag den Star“: Als Evelyn Burdecki kommt, crasht er plötzlich die Show – „Was sollte das denn?“

Evelyn Burdecki und Sophia Thomalla duellieren sich am Samstagabend bei „Schlag den Star“.

Es ist das Duell der sexy TV-Ladys! Sophia Thomalla und Evelyn Burdecki treten diesen Samstag auf ProSieben bei „Schlag den Star“ gegen einander an.

Sie stehen beide mitten im Leben, sind erfolgreich im TV und auf Instagram – doch wer beweist bei dem Samstagabend-Event die besseren Nerven und Stärken, Sophia Thomalla oder Evelyn Burdecki? Als ProSieben den Zuschauern genau diese Frage stellt, vertreten die eine überraschende Meinung.

Sophia Thomalla trifft bei „Schlag den Star“ auf Evelyn Burdecki – Zuschauer ahnen Böses

Die eine durchtrainierte Unternehmerin, die andere tollpatschiges TV-Sternchen – Sophia Thomalla und Evelyn Burdecki könnten wohl kaum unterschiedlicher sein.

Umso spannender dürfte das „Schlag den Star“-Duell der beiden Frauen am Samstag auf ProSieben werden. Doch statt Vorfreude ahnen viele Zuschauer bereits Böses.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Auf der Facebook-Seite der ProSieben-Show wird ihnen die simple Frage gestellt: „Wem drückt ihr am Samstag die Daumen?“ Die Antworten sind überraschend.

Die Facebook-User kommentieren:

„Ich hoffe, Elton überlebt den Abend/die Nacht.“

„Hm, das ist leicht. Niemanden von beiden. Ich drücke Elton die Daumen.“

„Elton tut mir jetzt schon leid, da werden die Ohren bluten.“

„Ich wünsche Elton gute Nerven!“

„Elton, dass er den Abend durchhält...“

Es gibt aber auch tatsächlich vereinzelt Fans von Sophia Thomalla und Evelyn Burdecki, die jeweils die Daumen für ihren Star drücken. Einige vermuten, dass Sophia Thomalla ihrer Kontrahentin zumindest kognitiv und auch sportlich überlegen sein könnte – doch die Fans der Düsseldorferin halten zu ihr.

„Schlag den Star“: Das sind die Stärken von Sophia Thomalla und Evelyn Burdecki

In einem Interview auf Instagram sprachen die beiden „Schlag den Star“-Gegnerinnen bereits über ihre Stärken und Schwächen. Evelyn Burdecki sieht sich bei allem im Vorteil, was mit dem Thema Essen zu tun hat – Sophia Thomalla dagegen würde einen 400-Meter-Lauf als Heimvorteil bezeichnen. „Aber den Scheiß will ja niemand sehen“, stellt sie folgerichtig fest.

Übrigens: Während Evelyn Burdeck in dem Instagram-Interview zugibt, sich die letzten Wochen ausgiebig auf das Duell vorbereitet zu haben, hat Sophia Thomalla auf Nachhilfe – in zum Beispiel politischen Themen – verzichtet. Es kann also nur spannend werden, wer „Schlag den Star“ für sich entscheidet!

„Schlag den Star“ startet mit großer Verwirrung – plötzlich steht er auf der Bühne

Der Abend beginnt sofort unerwartet: Als Evelyn Burdecki gerade von Elton interviewt wird, kommt plötzlich ein junger Mann auf die Bühne geschlendert.

Er hat nur eine Frage: „Wo bleibt GTA6??“ Verwirrung bei Evelyn und Elton. Dann kommt plötzlich ein Bodyguard im schwarzen Anzug dazu, führt den Unbekannten von der Bühne. Weder Zuschauer vor dem Fernseher, noch im Studio, wissen, was hinter der Aktion steckt.

Auf Twitter rätseln die Zuschauer unter dem Hashtag #schlagdenstar:

„Wer war er denn?“

„Was war das denn?“

„Das hat aber lang gedauert, bis der Bodyguard kam.“

„Ich hab gerade nicht gecheckt, dass das jetzt n random-Typ war, hahah.“

„Ist das die neue Form der Flitzer?“

Kommentator Ron Ringguth stellt kurz danach klar, dass es sich durchaus um einen Show-Störenfried handelte. „Die erste Enttäuschung des Abends, ich dachte, Flitzer sind immer nackt.“ (kv)