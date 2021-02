Sophia Thomalla ist in tiefer Trauer.

Sophia Thomalla in tiefer Trauer um engen Freund – „Ich werde ihn so unglaublich vermissen“

Es sind traurige Worte, die Sophia Thomalla findet. Worte, die ans Herz gehen. Die TV-Beauty trauert um ihren guten Freund.

Am Mittwoch ist ihr langjähriger Stylist Sascha Gaugel laut „Bild“ tot in seinem Haus in Hamburg aufgefunden worden. Er wurde nur 46 Jahre alt.

Für Sophia Thomalla war Sascha Gaugel mehr als nur ein Arbeitskollege. Auf Instagram gedenkt die Schauspielerin und Unternehmerin jetzt an den Verstorbenen.

Sophia Thomalla in tiefer Trauer um Sascha Gaugel

„Wenn du denkst, dass das Jahr 2021 nur besser werden kann, dann kommt der nächste Schicksalsschlag, der uns mit dem Vorschlaghammer gegen die Brust gedonnert wird. Sascha war seit fast 10 Jahren nicht nur mein Stylist, sondern gehörte, zusammen mit seinem Partner Kalle, auch zu meinen engsten Vertrauten“, beginnt die 31-Jährige ihren Post.

Sophia Thomalla. Foto: IMAGO / Future Image

----------------------------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit dem Jahr 2010 ist das Model in diversen TV-Formaten zu sehen

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“ moderieren wird

Zuletzt sorgt Jörg Dahlmann mit einem bösen Spruch über Sophia Thomalla für Aufsehen

----------------------------------------

Und weiter:

„Die Nachricht trifft mich wie ein Schlag und ich befinde mich nach wie vor in Schockstarre. Ich bin eigentlich jemand, der auch in schwierigen Zeiten meistens passende Worte findet, aber aufgrund des Unvorhersehbaren, sind mir das erste Mal die Hände regelrecht gebunden wie bei einer Schreibblockade. Ich werde ihn so unglaublich vermissen.

Meine Gedanken sind zutiefst bei Kalle und der Familie.“

Sophia Thomalla: Sytlist sascha Gaugel tot im Bad gefunden

Wie die „Bild“ berichtet, hat Sascha Gaugels Lebensgefährte Kalle Hildinger ihn am Mittwochmorgen tot im Badezimmer aufgefunden. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, laut ersten Informationen könnte eine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems der Grund für den plötzlichen Tod sein.

----------------------------------------

----------------------------------------

Sascha Gaugel stylte nicht nur Sophia Thomalla, sondern wurde auch von anderen namhaften Stars engagiert. Darunter Helene Fischer, Charlotte Würdig und Eva Padberg. (jhe)