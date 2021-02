Sophia Thomalla: „Let’s get back to Pornos“ – was will sie uns damit sagen?

Sophia, Sophia – dich bringt aber auch wirklich alles auf schmutzige Gedanken. Sophia Thomalla sorgt mit einem Beitrag auf Instagram für einen kurzen Moment der Verblüffung.

„Let’s get back to Pornos”, schreibt Sophia Thomalla unter ihr neues Bild. Ähh bitte was? Was will die 31-Jährige uns damit sagen?

Sophia Thomalla: „Sorry! Es lief einfach zu gut!“

Der ein oder andere Follower musste da vermutlich zweimal drüber lesen. In einem engen und tief ausgeschnittenen schwarzen Jumpsuit posiert die Moderatorin vor einem hellblauen Pool mit ihrem typisch verführerischen „Sophia Thomalla-Blick“.

----------------------------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit dem Jahr 2010 ist das Model in diversen TV-Formaten zu sehen

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“ moderieren wird

Zuletzt sorgt Jörg Dahlmann mit einem bösen Spruch über Sophia Thomalla für Aufsehen

----------------------------------------

Doch hinter dieser kuriosen Aussage steckt nichts weiter als der schmutzige Humor von Sophia Thomalla.

Sophia Thomalla: Paros statt Pornos - Achtung Verwechslungsgefahr

Alles nur ein kleiner Scherz: „Let’s get back to Pornos… äh Paros and do another season of @areyoutheone”, beendet die RTL-Moderatorin ihren Satz.

Sophia Thomalla: Mit einem zweideutigen, schmutzigen Witz nimmt die Moderatorin ihre Follwer auf den Arm. Foto: IMAGO / Future Image

Statt einer großen Ankündigung will Sophia Thomalla auf eine neue Staffel der RTL-Show „Are you the one?“ aufmerksam machen.

----------------------------------------

Mehr zu Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla: Bei DIESEM heißen Bild drehen die Fans durch – „Da schmilzt der Schnee“

Sophia Thomalla platzt der Kragen: „Dann ist ganz zappenduster“

Sophia Thomalla: „2021 wird doch noch ein top Jahr“ – DAS macht sie so sicher

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Am 21. Januar startete die zweite Staffel der Dating-Show auf RTL. Als Moderatorin verhilft Sophia Thomalla den jeweils zehn Single-Frauen und -Männern in einer Villa in Südafrika zu ihrem Glück.

Da ist die 31-Jährige natürlich ganz in ihrem Element. So steht bereits fest, dass sie auch die nächste Staffel der RTL-Show moderieren wird, die auf der griechischen Insel Paros gedreht werden soll.

Sophia Thomalla: „Ich warte auch euch“

Mit ihrem Instagram-Beitrag will die Moderatorin ihre Follower jetzt dazu aufrufen, sich für die nächste Staffel von „Are you the one“ zu bewerben. Dabei stellt sie eines in Frage:

„Bewerben sich überhaupt Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit mir als Moderatorin oder haben alle Angst vor mir?“, schreibt Sophia Thomalla unter ihren Beitrag.

Das wird sich in den nächsten Wochen wohl zeigen. Genügend Einschaltquoten dürfte die Sendung jedoch erhalten, denn das Feedback zu der 31-Jährigen als neue Moderatorin der RTL-Show, lässt kaum zu wünschen übrig:

„Ich glaube als Moderator/in kann dir bei der Sendung keiner das Wasser reichen. Chapeau“, kommentiert ein Fan den Beitrag von Sophia Thomalla. (mkx)