Sophia Thomalla: Jetzt muss Alexander Zverev ganz stark sein – „Muss schauen, was los ist“

Olympia beherrscht gerade als DAS Sportereignis die TV-Welt. Auch deutsche Stars treten in verschiedenen Disziplinen an, um die heiß begehrte Medaille zu ergattern. Bei den Tennisprofis herrscht nun allerdings bittere Gewissheit für den Partner von Sophia Thomalla – in Paris hat sich der Traum von Alexander Zverev jetzt ausgeträumt. Doch der Grund für sein Scheitern liegt offenbar tiefer als gedacht.

Sophia Thomalla: Traurige Nachricht für Zverev

Olympia zieht gerade die ganze Welt in seinen Bann. Am Donnerstag (1. August) traten die Tennisprofis auf dem Platz an, um sich ein packendes Duell zu liefern. Doch für Alexander Zverev ist nach dem Viertelfinale alles aus und vorbei. Der Partner von Moderatorin Sophia Thomalla musste sich nach zwei Sätzen (5:7 und 5:7) gegen seinen Gegner, den Italiener Lorenzo Musetti, geschlagen geben.

Nach dem Match natürlich die alles entscheidende Frage – woran hat es gelegen? Nachdem eine ZDF-Sprecherin dahingegen nachhakt, reagiert Zverev sichtlich genervt. „Das ist einfach zu sagen, wenn man hinter dem Mikrofon steht“, so der Tennisprofi. Der 27-Jährige ist sichtlich nicht in Topform. Sollte man sich Sorgen machen?

Sophia Thomalla muss Auftritt absagen

Hinter dem Olympia-Aus von Alexander Zverev steckt augenscheinlich mehr, als anfangs gedacht. Gegenüber ZDF offenbart der Tennisspieler weiter, dass er sich im Viertelfinale „unwohl gefühlt“ habe. Hinzu kam die anhaltende Hitze in Paris, die das Spielen auf dem Platz deutlich erschwerte. Auch gesundheitlich ist der Partner von Sophia Thomalla angeschlagen.

„Ich habe mich physisch einfach nicht gut gefühlt heute. Ich weiß nicht, was mit mir los ist physisch“, beichtet Zverev. In diesen Stunden muss der Profisportler allerdings seine Gefühlslage alleine mit sich ausmachen. Sophia Thomalla konnte nämlich arbeitsbedingt nicht zu dem Spiel ihres Liebsten anreisen.

Alexander Zverev möchte sich nun vor allem darauf konzentrieren, sich zu Hause auszuruhen und sich dann einigen Tests unterziehen. Sicherlich wird ihn Freundin Sophia Thomalla dabei wieder tatkräftig zur Seite stehen.