Sophia Thomalla lässt den BH weg – Fans staunen: „Einfach nur wow“

Über eines lässt sich nicht streiten: Sophia Thomalla sieht einfach in jeder Klamotte gut aus. Sie kann aber genauso gut auch einfach nichts tragen. Wie das aussehen kann, zeigt Sophia Thomalla jetzt auf ihrem Instagram-Kanal.

Klar, dass die Fans bei so viel sexy Sophia total ausflippen. Aber mit was genau sorgt Sophia Thomalla bei ihren Fans für Aufsehen?

Sophia Thomalla: Zeigt sich ohne BH

Sophia Thomalla trägt einen eleganten dunkelblauen Anzug mit Nadelstreifen. Lasziv schaut die Schauspielerin und Moderatorin in die Kamera. Allerdings scheint die 31-Jährige irgendetwas Wichtiges vergessen zu haben. Richtig. Sophia Thomalla hat einfach mal auf Unterwäsche verzichtet. Und die Fans sind begeistert von dem Foto ohne Bh.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war ihr Freund der Fußballer Loris Karius

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Zuletzt trat sie bei 'Schlag den Star' gegen Evelyn Burdecki an

„Wie kann man nur so gut aussehen“, fragt ein Follower der 31-Jährigen. Und ein anderer fügt an: „Einfach nur wow.“ Ein Dritter wird sogar noch euphorischer: „Eines der besten Fotos! Mega!“

Mit dem sexy Foto macht Sophia Thomalla Werbung für den „Schüttflix“-Kalender. Seit 2019 ist Sophia Thomalla Gesicht und Gesellschafterin des Unternehmens, das eine App entwickelt hat, die zwischen Schüttgut-Erzeugern, -Anbietern, -Lieferanten und -Abnehmern vermittelt.

Sophie Thomalla zeigt sich ohne BH – und die Fans flippen völlig aus. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

Was war denn da bitte los? Zuletzt war Sophia Thomalla im „Schlag den Star“-Duell gegen Evelyn Burdecki bei ProSieben zu sehen. Doch plötzlich stürmte ein Besucher die Liveshow.

