Sophia Thomalla: Ehrliches Geständnis – „Ich bin...“

„Eine absolute Rakete. Ein Ferrari, der immer Gas gibt.“ Sophia Thomalla musste sicherlich schon weniger schmeichelhafte Bemerkungen über sich hören, als die, die Barbara Schöneberger am Freitagabend über sie fand.

Dabei treffen die derzeit gar nicht so sehr auf sie zu, wie Sophia Thomalla in der NDR-Talkshow offen gestand. Zu sehr ist sie noch vom Corona-Trott eingelullt.

Sophia Thomalla: Offenes Geständnis in der NDR-Talkshow

„Ich habe noch nicht zu alter Form zurückgefunden“, gibt die 30-jährige Frau an der Seite von Fußballstar Loris Karius offen zu.

Ein Gefühl, das Barbara Schöneberger durchaus nachvollziehen kann. Auch ihr gehe es so, beschreibt die NDR-Moderatorin. Ihr Argument: „Weil ich es einfach auch noch nicht sein muss.“

Sophia Thomalla und Barbara Schöneberger: Schwestern im Geiste

Sophia Thomalla und Barbara Schöneberger. Foto: Screenshot NDR

Die beiden Frauen scheinen sich gut zu verstehen. Denn auch Sophia fühlt so. „Ich habe noch nicht die Energie wie vor Corona. Wenn ein Termin in der Schlange steht... Was so früh raus? Boah, der Zug, vier Stunden? Ich bin noch gar nicht so richtig so weit. Ich muss langsam anfangen.“

Das liege auch daran, dass Sophia Thomalla die „ersten drei Wochen nur gefressen“ habe und die darauffolgenden drei Wochen damit beschäftigt gewesen sei, die Extra-Kilos wieder abzutrainieren.

Sophia Thomalla gesteht: „Ich habe...“

Und auch mehr geistige Arbeit wollte die Thomalla tun. „Ich habe mir vorgenommen, mehr zu lesen. Ich habe nicht ein Buch gelesen.“

Schön zu hören, dass die Powerfrau Sophia Thomalla auch nur ein Mensch wie du und ich ist.

Was sie die ganze Zeit gemacht hat? Sophia Thomalla ist in die Türkei geflogen, um ihren Mann zu unterstützen. Denn Thomalla ehrlich: „Wenn Loris nicht an Corona gestorben wäre, dann wäre er verhungert.“