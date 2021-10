Sophia Thomalla packt pikante Details über Liebesleben mit Tennis-Star Zverev aus: „Hoffentlich kann er das“

Nach der Trennung von Fußball-Torwart Loris Karius schwebt Sophia Thomalla endlich wieder auf Wolke sieben. Und ihr Auserwählter ist auch diesmal kein Unbekannter: Tennis-Star Alexander Zverev konnte das Herz der Beauty im Sturm erobern. Jetzt hat Sophia Thomalla einige interessante Details über ihr Liebesleben offenbart.

Lange war Sophia Thomalla nicht alleine. Die 32-Jährige trennte sich erst im Sommer von Fußball-Torwart Loris Karius. Doch nur wenige Monate später präsentiert die Tochter von Simone Thomalla einen neuen Mann an ihrer Seite. Doch nach welchen Kriterien sucht sich eine Power-Frau wie Sophia Thomalla eigentlich ihre Liebhaber aus?

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Sophia Thomalla gibt Beziehungs-Details bekannt

Das hat sie jetzt im Interview mit RTL verraten. „Das Aussehen entscheidet, wer zusammen kommt und der Charakter dann, wer zusammen bleibt“, teilt sie ihre Dating-Weisheit. Und Alex Zverev hätte sie mit „allen Sinnen“ ausgesucht.

„Ich bin ein lebenslustiger Typ und auch nicht auf den Mund gefallen. Ich weiß, was ich will und da ist es tatsächlich nicht so einfach jemanden zu finden, der dem auch Stand halten kann“, erklärt die Moderatorin.

Sophia Thomalla weiß genau, was sie will

„Ich brauche einen Typen, der meine Launen standhält, ich brauch einen Typ, der natürlich auch meinen Karriereweg mitgeht und der es auch mal verkraften kann, wenn ich ihm 'ne Ansage mache. Hoffentlich kann er das“, meint Sophia Thomalla gegenüber RTL im Bezug auf ihre aktuelle Liebe.

Eine Sophia Thomalla weiß eben, wo es im Dating-Leben lang geht.

Was Sophia Thomalla auch weiß: Wie man sich sexy in Szene setzt! Auf Instagram hat sie – mal wieder – einen heißen Schnappschuss geteilt. Sieh ihn dir hier an. (cf)

