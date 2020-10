Sophia Thomalla: Krasse Veränderung – jetzt überrascht sie mit DIESEM Look

Krasse Veränderung bei Sophia Thomalla!

Erst vor wenigen Tagen sorgte Sophia Thomalla mit einem Foto ihres durchtrainierten Körpers für Aufsehen. Jetzt überrascht die 31-Jährige schon wieder mit ihrem Aussehen. Ihr Look hat sich nun ordentlich verändert.

Sophia Thomalla: Krasse Veränderung im Look

Egal was Sophia Thomalla tut, die Blondine sieht immer umwerfend aus. Doch jetzt hat sich das Model in ihrer neuen Instagram-Story in einem völlig ungewohnten Look gezeigt.

Denn die 31-Jährige ist jetzt nicht mehr blond! Aber wie sieht Sophia Thomalla nunmehr aus? Es ist schwer zu glauben, doch sie hat jetzt tatsächlich pinkfarbene Haare. Dazu zeigt sie sich in lässigen schwarzen Klamotten.

Sophia Thomalla ist jetzt nicht mehr blond. Foto: Sophia Thomalla Instagram

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit dem Jahr 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“ moderieren wird

Wird Sophia Thomalla ihrem Look treu bleiben?

Ihre neue Haarfarbe ist sicherlich ein wenig gewöhnungsbedürftig, doch wir finden, ihr neuer Look steht ihr. Ob die krasse Veränderung auch ihrem Freund Loris Karius und ihren Fans gefällt? Wir können gespannt sein, wie lange das Model die rosefarbenen Haare tragen wird, bis die eigentlich als hübsche Blondine bekannte Sophia Thomalla ihren alten Haarstyle wieder vermissen wird.

