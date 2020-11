Sophia Thomalla zeigt sich im ultraknappen Kleid – dabei schickt sie Günther Jauch einen Gruß

Sophia Thomalla hat sich an Halloween ein ultraknappes Kleidchen ausgesucht.

Wenn Sophia Thomalla sich in ein Halloween-Kostüm schmeißt, dann war für viele bereits vorher zu erwarten: Es gibt viel Haut zu sehen! Und das nicht ohne Grund, denn diese Frau kann wirklich alles tragen. Und das hat sie auch in Luke Mockridges „Gamenight“ wieder unter Beweis gestellt.

Sophia Thomalla zeigt sich im knappen Latex-Outfit

Sophia Thomalla war dabei nicht die einzige, die sich in einen Halloween-Look geworfen hat. Auch Luke Mockridge, Sänger Ross Antony und Kult-Blondine Evelyn Burdecki schmissen sich in Grusel-Kluft. Doch so sexy wie die Freundin von Fußballer Loris Karius war wirklich niemand.

Die 31-Jährige hatte sich in ein Latexkleid geworfen, das mit dem Begriff kurz wohl eher unzureichend beschrieben wäre.

Sophia Thomalla feiert sexy Halloween. Foto: imago images / Sven Simon

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit dem Jahr 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“ moderieren wird

Vor Kurzem färbte sich Thomalla die Haare pink und sorgte damit für Aufregung

Klar, dass die Fans bei dem Anblick reihenweise die Fassung verlieren. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Blondine mit einem Bild ihren Fans den Kopf verdreht. Erst zuletzt gab es ein sexy Bikini Bild.

Auf Instagram kann sich Sophia Thomalla vor Komplimenten auch bei dem Latex-Outfit kaum retten.

„Deine Schuhe sind der Burner!“

„Sehr geil!“

„Nur wegen deines Outfits schaue ich an dem Abend kein Fußball!“

„Siehst umwerfend aus“

„Für mich ist sie die perfekte Frau. Sie ist wunderschön!“

Sophia Thomalla: „Meine zweite Nahtoderfahrung nach 'Wer wird Millionär'“

Sophia Thomalla hat in der Show nicht nur Kontakt zu Luke, Ross und Evelyn, nein... Sie muss auch noch ein ganz besonderes Wesen treffen. So zeigt ein weiteres Bild die Schauspielerin zusammen mit einer Schlange und schickt dabei gleich noch einen Gruß an „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch.

Luke Mockrdge feiert Halloween bei Sat.1 Foto: SAT.1 / Boris Breuer

So schreibt Sophia Thomalla: „Meine zweite Nahtoderfahrung nach 'Wer wird Millionär'.“ Na, ob Günther Jauch das gerne hören möchte, können wir an dieser Stelle leider nicht beantworten. Die heißen Halloween-Bilder kannst du jedenfalls hier finden.

Diese Frisur lieben ihre Fans

Das Model liebt es, verschiedene Looks an sich auszuprobieren und schreckt offenbar vor keinem Experiment zurück. Welche Frisur besonders gut bei ihren Fans ankam, erfährst du hier.