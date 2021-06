Sophia Thomalla und Loris Karius: Liebes-Aus! Fotos zeigen DAS

Dieses Liebes-Aus muss sie getroffen haben wie ein Schlag. Sophia Thomalla und Loris Karius haben sich getrennt. Das bestätigte die 31-Jährige nun gegenüber der 'Bild' (Bezahlinhalt).

„Wir sind getrennte Leute, er kann ab jetzt machen, was er möchte“, so Sophia Thomalla gegenüber der Zeitung. Wie es zur Trennung kam, verriet Sophia Thomalla dabei nicht.

Sophia Thomalla: Liebes-Aus mit Fußballprofi Loris Karius

Für Klarheit sorgte dagegen Loris Karius. Auf Twitter schrieb der Profi-Fußballer: „Gestern wurden Sophia und mir Fotos aus meinem Urlaub zugespielt, die mich mit einer anderen Frau zeigen. Es ist leider wahr, dass wir uns schon länger auseinandergelebt haben. Dass es nun so auseinandergeht, das tut mir leid und dafür möchte ich mich entschuldigen.“

Thomalla und der Torwart hatten sich 2019 ineinander verliebt. 2019 zog Sophia Thomalla mit Loris Karius sogar in die Türkei, da der Torwart an den türkischen Topverein Besiktas Istanbul ausgeliehen war. Zuletzt war das Paar zurück in Sophias alte Heimat Berlin gezogen.

Das ist Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Bis Juni 2021 war sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Sophia Thomalla und Loris Karius. Foto: IMAGO / Eventpress

So spielte Loris Karius in der vergangenen Saison bei Union Berlin.

Sophia Thomalla: Hat sie das wirklich so gemeint, wie sie es gesagt hat?

