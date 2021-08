Sophia Thomalla spuckt große Töne: „Es gibt auf die Fresse!“

Sophia Thomalla ist bekannt für ihre ehrliche und direkte Art. Und auch auf ihrem Instagram-Profil nimmt die 31-Jährige kein Blatt vor dem Mund. Dort machte sie jetzt eine Ansage, die sich gewaschen hat.

Aktuell ist Sophia Thomalla als Moderatorin auf RTL für die Kuppel-Show „Are You The One“ im Einsatz. Doch die Ex von Fußballspieler Loris Karius wird schon sehr bald in einer weiteren TV-Sendung zu sehen sein – und diesbezüglich gab es jetzt eine ordentliche Ansage an ihre Kontrahentin.

Sophia Thomalla trifft auf Evelyn Burdecki. Foto: IMAGO / Sven Simon

Sophia Thomalla macht eine Ansage, die sich gewaschen hat

Am 28. August ist es endlich soweit: Sophia Thomalla trifft auf ProSieben bei „Schlag den Star“ gegen die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki an! Und schenkt man dem aktuellen Social-Media-Beitrag der Tochter von Simone Thomalla Glauben, dann könnte es in der Show ziemlich heiß her gehen.

-------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

-----------------

„Markiert den 28.8.21 in euren Kalender. Es gibt auf die Fresse!“, schreibt sie kurz und knapp und postet auch gleich den offiziellen Trailer der Sendung dazu. Und auch dort teilt sie ordentlich gegen die Blondine aus: „Ihr habt Evelyn aber auch schon gesagt, dass es hier auch Wissens-Spiele gibt, ne?“, haut Sophia Thomalla weiter drauf.

Sophia Thomalla trifft auf Evelyn Burdecki

Aber auch Evelyn Burdecki zeigt sich in dem Video von ihrer kampfeslustigen Seite: „Zieh dich warm an“ oder „Ich mach dich alle“, prophezeit sie dort.

--------------

-----------------

Ziemlich deutliche Worte der beiden Frauen! Wer am Ende wirklich wen schlägt, werden die Fans aber erst am 28. August erfahren.

Sophia Thomalla gibt sich nicht nur gerne angriffslustig, sondern auch sexy. Auf Instagram versorgt sie ihre rund 1,3 Millionen Abonnenten regelmäßig mit heißen Schnappschüssen. HIER >>> kannst du einen davon sehen. (cf)