Sophia Thomalla rechnet mit 2020 ab: Ihr Outfit passt wie Faust aufs Auge

2020. Wem dieses Jahr gefallen hat, der dürfte wohl auch auf Sadomaso stehen. So oder so ähnlich könnte man wohl den Post verstehen, den Sophia Thomalla am Wochenende bei Instagram online stellte.

In einem schwarzen Lack-Body mit schwarzer Lack-Hasenmaske und langen Lack-Handschuhen posiert Sophia Thomalla vor einer Steinwand. Der Blick geht herausfordernd gen Kameraobjektiv.

Sophia Thomalla: So verabschiedet sich die Schauspielerin von 2020

Dazu schreibt Sophia Thomalla: „Noch paar Termine und dann kann 2020 mich mal kreuzweise. Ich bin schon in Feiertagsstimmung und freue mich auf 2021!“ Ja, man merkt, so wirklich Bock auf dieses Jahr hat auch die 31-jährige Schauspielerin aus Berlin nicht mehr. Doch allzu lang muss ja auch Sophia Thomalla nicht mehr in 2020 aushalten.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit dem Jahr 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“ moderieren wird

Ihre Fans jedoch scheinen bei dem Bild ganz andere Gefühle zu entwickeln. Sie sind begeistert von Sophia Thomallas sexy 2020-Abschiedsfoto.

Sophia Thomalla: Die Fans sind begeistert – „Du siehst mega aus“

Sophia Thomalla und ihr Freund Loris Karius. Foto: imago images / Future Image

„Du siehst mega aus“, schreibt beispielsweise ein Fan der Schauspielerin und ein anderer fügt hinzu: „Du bist einfach verdammt hübsch!“ Doch nicht nur die Anhänger sind begeistert. Auch die lieben Kollegen lassen nette Worte da.

So schreibt beispielsweise „Supertalent“-Jurorin Evelyn Burdecki: „Hot Osterhase“ und Stiefpapa Silvio Heinevetter schreibt: „Ja ist denn schon Ostern?“ Das 2020-Abschiedsbild kannst du übrigens hier sehen.