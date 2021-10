Sophia Thomalla präsentiert sich im heißen Look – „Schönste Frau“

Heiß, heißer, Sophia Thomalla! Dass sich die Moderatorin gerne sexy präsentiert, ist kein Geheimnis. Mit DIESEM Outfit sorgt sie aktuell für Schnappatmung bei ihren Fans.

Freitag war Sophia Thomalla zu Gast bei der RTL-Sendung „Punkt 12“. Und ihr Outfit in der Nachrichten-Sendung war ziemlich gewagt. Die 32-Jährige postete ein Foto davon auch auf ihrem Instagram-Account.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Sophia Thomalla postet Bild in gewagtem Outfit

Bekleidet mit einem hautengen, langärmligen Shirt, einem ziemlich knappen Leder-Rock und hohen Stiefeln strahlt die Freundin von Tennis-Profi Alexander Zverev lasziv in die Kamera. „Früher Vogel und ich? Der kann mich mal!“, lies sie ihre rund 1,3 Millionen Abonnenten auf Instagram wissen. Gleichzeitig kündigte sie auch noch den Auftakt ihrer neuen Dating-Show „Date or Drop“ an. Diese moderiert die Brünette ab sofort jeden Freitagabend.

Sophia Thomalla: Bei DIESEM Anblick rasten die Fans aus

Den Fans scheint der heiße Anblick von Sophia Thomalla durchaus zu gefallen. „Schönste Frau“, „Dream Girl“ oder „Du bist echt ein heißer Feger“, schreiben diese zu dem Post. Auch zahlreiche Herzen- und Flammen-Emoticons zieren die Kommentarspalte.

Diese vielen Komplimente dürften Sophia Thomalla mit Sicherheit ziemlich freuen…

Das ist nicht das erste Mal, dass sich die Tochter von Simone Thomalla von ihrer sexy Seite präsentiert. >>> Hier kannst du sie auch im Bikini bestaunen. (cf)