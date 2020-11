Sophia Thomalla platzt der Kragen: DAS macht sie richtig wütend – „Scheiß auf die!“

Der Alltag für Models wie Sophia Thomalla besteht oft darin, extravagante Outfits zu tragen – und die sind nicht immer unbedingt bequem.

Ganz nach dem Motto „Wer schön sein will, muss leiden“ stellt sich Sophia Thomalla den unbeliebten Kleidungsstücken. Allerdings nicht, ohne ihren Followern die Wahrheit hinter den glamourösen Looks zu zeigen.

Sophia Thomalla zeigt sich mal wieder in Lack & Leder

Am Sonntag hat Sophia Thomalla ein Foto von sich in einem Regie-Stuhl mit ihrem Namen geteilt. Lässig hält sie dabei eine Zigarette in der Hand und betont in der Bildunterschrift: „Das ist mein Name. Merkt ihn euch.“

Ist Sophia Thomalla etwa unter die Regisseure gegangen? Wohl kaum. Dennoch ist es ein Hinweis zu einem neuen Projekt der Schauspielerin. Der größte Eye-Catcher ist dabei ihr Outfit auf dem Bild: Sophia ist in ein rotes Latex-Outfit gehüllt. Ziemlich provokant.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Sophia Thomalla flucht wegen unbequemer Schuhe

Sophia Thomalla scheut vor keinem auffälligen Auftritt zurück. Während sich andere vor so manch knapper und figurbetonter Kleidung fürchten, liebt es das Model, seinen durchtrainierten Körper in Szene zu setzen.

Doch das scheint nicht immer so spaßig zu sein, wie es aussieht. In ihrer Instagram platzt Sophia Thomalla noch am selben Tag der Kragen. Zu einem Foto von roten Lack-Stiefeln schreibt die 31-Jährige: „Scheiß auf die! Nicht einen Meter mehr mit den Dingern.“

Welche Frau kennt es nicht? Hohe Schuhe strecken das Bein und lassen es schön lang aussehen, doch die wenigsten Paare mit hohen Absätzen sind auch gemütlich. Die sexy Stiefel von Sophia Thomalla scheinen die Moderatorin ziemlich wütend gemacht – und sicherlich die ein oder andere Druckstelle an ihren Füßen verursacht zu haben.

Sophia Thomalla setzt bei ihren Auftritten gern auf sexy Outfits – hohe Haken inklusive. Foto: imago images

Doch Sophia Thomalla liebt die Herausforderung. Die Berlinerin ist ein wahrer Sportfreak und präsentiert hin und wieder bei Instagram, woran sie abseits der Kameras arbeitet. Mehr dazu hier >>>