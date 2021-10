Sophia Thomalla völlig verändert: „Musste zweimal hinschauen“

Sophia Thomalla weiß genau, wie sie sich perfekt in Szene setzen kann. Mit ihren sexy Fotos bringt sie ihre Fans regelmäßig um den Verstand.

Der neue Schnappschuss von „Are you the One”-Moderatorin Sophia Thomalla macht ihre Anhänger jetzt allerdings ratlos statt sprachlos. Die 32-Jährige sieht plötzlich ganz anders aus.

Sophia Thomalla: Fans erkennen die RTL-Moderatorin kaum wieder – „Musste erst lesen, wer du bist“

Huch! Wer ist denn das? Ein Follower von Sophia Thomalla kommentiert unter ihr neues Bild: „Ich musste erst lesen, wer du bist. Leider auf dem Foto nicht erkannt. Sorry.“

Okay, der dürfte gesessen haben. Doch er ist nicht der Einzige, der so empfindet. In der Kommentarspalte merken mehrere Nutzer an, dass sie auf den ersten Blick nicht wussten, wer die Frau auf dem Foto ist. „Man erkennt dich nicht so gut. Musste zweimal hinschauen, um dich zu erkennen“, heißt es von einem weiteren Fan.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Die Mutter von Sophia Thomalla ist Simone Thomalla, ihr Vater ist André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war ihr Freund der Fußballer Loris Karius

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Die RTL-Datingshow ist jederzeit auf TVNOW abrufbar

In ihrer Vergangenheit spielte Sophia Thomalla bereits in einigen TV-Prodzuktionen wie „Alarm für Cobra 11” mit

Sophia Thomalla im sexy Outfit – doch dieses Detail fällt negativ auf

Auf dem Bild posiert Sophia Thomalla in einem knallpinken Outfit aus langärmeliger Bluse und Minirock. Dazu kombiniert die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla glitzernde High Heels. Ziemlich sexy!

Doch dieser Anblick scheint ihre Fans zu irritieren: An die dunklen Haare haben sich vermutlich noch nicht alle gewöhnt, außerdem verdeckt die Bluse die vielen Tattoos der 31-Jährigen, die quasi schon ihr Markenzeichen geworden sind. Und einer Followerin nach zu urteilen hat Sophia Thomalla auch deutlich abgenommen: „Ich feiere die Frau ja wirklich sehr! Aber sie wird immer dünner, das sieht langsam echt nicht mehr gesund aus.“

