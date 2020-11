Sophia Thomalla: Sexy Angebot auf Instagram – „Kostenlos. Gern geschehen“

Sophia Thomalla ist in Schnäppchen-Stimmung. Anders kann man den neuesten Instagram-Post der 31-jährigen Berlinerin wohl nicht erklären.

Dort sieht man Sophia Thomalla ganz sexy nur in Unterwäsche und mit einem Netzoberteil bekleidet in der Gegend rumsitzen. Was das nun mit Schnäppchen zu tun hat, fragst du dich?

Sophia Thomalla: „Zur Black Week gibts ein Foto von mir für euch“

Gute Frage. Das erklärt sich erst, wenn man den Text neben dem Bild genau durchliest. Dort schreibt Sophia Thomalla nämlich Folgendes: „Zur Black Week gibts ein Foto von mir für euch. Kostenlos. Gern geschehen.“

------------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit dem Jahr 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“ moderieren wird

Vor Kurzem färbte sich Thomalla die Haare pink und sorgte damit für Aufregung

------------------------

Kostenlose Angebote zur „Black Week“? Wer kann da schon 'Nein' sagen? Die Fans von Sophia Thomalla jedenfalls nicht. Auf Instagram hagelt es Likes und Kommentare.

„Ich liebe deine leicht arrogante Art...du kannst es dir aber auch so was von leisten“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und eine andere Followerin fügt hinzu: „Im NETZ gibt es einfach die schönsten Sachen.“

Sophia Thomalla: Fan hat Bitte zum CyberMonday

Einen ganz besonderen Wunsch hat jedoch ein männlicher Fan. „Da wird der CyberMonday (hoffentlich) noch besser“, schreibt er.

---------------

---------------

Dabei müsste er doch nur nur ein paar Bilder zurückscrollen. Dort zeigt sich Sophia Thomalla schließlich in allen Lebenslagen. Zuletzt präsentierte sich die Schauspielerin in einem sexy Latex-Outfit. Und dann schickte sie auch noch einen Gruß an „Wer wird Millionär“-Quizmaster Günther Jauch.