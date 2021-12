Sophia Thomalla: Intimes Geständnis – DAS trägt sie wirklich unten drunter

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Heiß, heißer, Sophia Thomalla! Im Netz fällt die TV-Moderatorin vor allem durch ihre freizügigen Fotos auf. Die sexy Schnappschüsse der 32-Jährigen sind inzwischen in aller Munde.

So passierte, was passieren musste: Sophia Thomalla wird in einem Interview auf ihre heißen Bilder bei Instagram angesprochen. Dabei verrät die Freundin von Tennisprofi Alexander Zverev sogar, mit welchen Dessous sie den Sportler regelmäßig überrascht.

Sophia Thomalla legt ein pikantes Geständnis ab. Foto: IMAGO / Future Image

Sophia Thomalla gesteht: „Bei mir passen Höschen und BH nie zusammen“

Wer jetzt hochwertige BHs mit Verzierungen und knappe Slips mit Strapsen erwartet, hat sich geschnitten. Denn: Sophia Thomalla mag es privat eher praktisch.

Im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ wird sie von Moderatorin Barbara Schöneberger extra mit folgenden Worten begrüßt: „Ich habe heute geguckt, dass Höschen und BH zusammenpassen. Denn: Sophia Thomalla ist bei uns!“ Doch die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla muss Barbara enttäuschen. „Ich muss direkt sagen: Bei mir passen Höschen und BH nie zusammen“, gesteht sie.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Ihre Mutter Simone Thomalla ist Schauspielerin

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Von Januar 2019 bis Juni 2021 war ihr Freund der Fußballer Loris Karius

Seit Oktober 2021 moderierte Sophia Thomalla die RTL-Datingshow „Date or Drop“

Im selben Monat bestätigte sie mit einem Foto auf Instagram ihre Liebe zu Tennisprofi Alexander Zverev

Sophia Thomalla unten ohne? Moderatorin entlockt ihr pikantes Detail

Das kann Barbara so nicht stehen lassen und kontert: „Du trägst doch gar kein Höschen!“ Bei den knappen Outfits, die Sophia Thomalla beispielsweise in ihrer RTL-Datingshow „Date or Drop“ trägt, wäre das allerdings ziemlich heikel.

Trocken antwortet die Berlinerin: „So ist es.“ Vermutlich hat sich Sophia hier mal wieder einen Spaß erlaubt, doch schon allein die Vorstellung davon lässt die Männerwelt mit Sicherheit ausflippen.

Zuletzt erregte Sophia jedoch weniger durch nackte Tatsachen als durch Pärchenbilder mit Alexander Zverev Aufsehen.