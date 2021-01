Sophia Thomalla platzt der Kragen: „Dann ist ganz zappenduster“

Stark, selbstbewusst und eine Frau mit Meinung. Das ist Sophia Thomalla. Nun hat sich Sophia Thomalla mal wieder tierisch aufgeregt.

Doch warum ist die Schauspielerin so zornig. Der Grund für die Wut von Sophia Thomalla ist der neue iPhone-Hype schlechthin. Die Podcast-App „Clubhouse“.

Sophia Thomalla schießt gegen „Clubhouse“

Das Konzept ist rasch erklärt: In sogenannten „Räumen“ können die „Clubhouse“-Nutzer Live-Podcasts abhalten. Innerhalb weniger Tage entstand um die App ein riesiger Hype. Für Sophia Thomalla völlig unverständlich.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit dem Jahr 2010 ist das Model in diversen TV-Formaten zu sehen

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“ moderieren wird

Zuletzt sorgt Jörg Dahlmann mit einem bösen Spruch über Sophia Thomalla für Aufsehen

„Ja wer von euch hat den Clubhouse schon? Der nächste Social Media Hype, der uns regelrecht überrollt hat. Auch ich habe es ausprobiert. Was halte ich davon? Obwohl mich noch keiner gefragt hat, sag ich es trotzdem: NIX“, macht Sophia Thomalla direkt klar.

Sophia Thomalla: „Möchtegern hyperelitäres Medium für Pseudo-Intellektuelle“

Für sie sei „Clubhouse“ lediglich „ein Möchtegern hyperelitäres Medium für Pseudo-Intellektuelle“. Sie brauche kein „3.500-seitiges Handbuch für Jogginghosen oder die tägliche Morgenroutine. Ich stehe einfach auf und mache mir ein Kaffee. Punkt. Damit ist die Thematik für mich erledigt. Es sei denn, ich habe morgens 2 Stunden Zeit, mir anzuhören, was andere morgens von Meditation halten oder ob die Kaltdusche besser ist als die Warme“, so Thomalla weiter.

Da sie die jedoch nicht habe, sei „Clubhouse“ nichts für sie. Zudem würde der Hype eh abflachen, wenn die Prominenten, die derzeit als Zugpferd für „Clubhouse“ fungieren, abspringen, weil sie nach Corona wieder mehr Jobs bekommen.

„Klingt erst mal leider sehr brachial, ist aber so. Wenn es die ersten Hatespeech Räume geben sollte, dann ist ganz zappenduster. Hinzu kommt die Maximalgrenze von 5000 Zuhörern. Das mag vielleicht am Anfang ganz nett sein, hat für Leute, die aber viel Reichweite möchten und brauchen keinen Mehrwert“, so Thomalla. Ein Punkt, bei dem sie durchaus recht haben könnte.

Bitte? Was hat Sophia Thomalla denn da gesagt? Für sie wird 2021 trotz Corona noch ein super Jahr. Warum nur?