Sophia Thomalla: Für diese Ansage wird sie im Netz gefeiert – „Starkes Statement!“

Derzeit macht ein neuer Trend die Runde – und dabei dürfen nur ganz bestimmte Personen mitspielen. Das kann und will Sophia Thomalla sich offenbar nicht länger mitansehen.

Deshalb macht Sophia Thomalla eine klare Ansage im Netz. Und genau dafür wird die Moderatorin jetzt gefeiert.

Sophia Thomalla: Diese App bringt sie auf die Palme

Für gewöhnlich sorgen Sophia Thomallas Instagram-Posts bei ihren Followern für Furore. Entweder, weil sie sich überraschend freizügig zeigt, die Menschen meinen, die Figur der 31-Jährigen zu kritisieren oder weil sie nicht mit Sophias Meinung übereinstimmen können.

Doch bei einem Thema scheinen sich viele User einig zu sein: Die neue Social-Media-App „Clubhouse“ steht in der Kritik. Kurz gefasst handelt es sich dabei um eine reine Audio-App, in der jeder beliebige Nutzer einfach in eine Telefonkonferenz mit anderen Personen einsteigen kann. Andere bezeichnen das Konzept auch als Live-Podcast.

Seit Mitte Januar macht die Social-Media-App „Clubhouse“ in Deutschland die Runde. Foto: imago images

----------------------------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit dem Jahr 2010 ist das Model in diversen TV-Formaten zu sehen

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“ moderieren wird

Zuletzt sorgt Jörg Dahlmann mit einem bösen Spruch über Sophia Thomalla für Aufsehen

----------------------------------------

Sophia Thomalla wettert gegen beliebte Social-Media-App

Doch die Entwickler mussten auch schon einiges an Kritik einstecken. Denn die App ist derzeit nur für Apple-Kunden verfügbar, man kann sich nur mithilfe der Einladung eines anderen Users anmelden und hörgeschädigte Menschen werden schlichtweg ausgegrenzt, da sämtliche Kommunikation über Ton erfolgt.

Da die App jedoch derzeit vor allem von Influencern in den Himmel gelobt wird, erhebt Sophia Thomalla via Instagram ihre Stimme: „Auch ich habe es ausprobiert. Was halte ich davon? Obwohl mich noch keiner gefragt hat, sag ich es trotzdem: NIX! Für mich ein Möchtegern hyperelitäres Medium für Pseudo-Intellektuelle.“ Den ganzen Post kannst du dir hier ansehen.

Sophia Thomalla hat eine klare Meinung zur neuen Social-Media-App. Foto: imago images

----------------------------------------

Mehr zu Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla: „2021 wird doch noch ein top Jahr“ – DAS macht sie so sicher

Sophia Thomalla: Fans drehen wegen DIESER Ankündigung durch – „Es wird zu heftig!“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sophia Thomalla: Eklat um schlüpfrigen Kommentar von Sky-Kommentator – „Kinderkacke“

----------------------------------------

Oliver Pocher pflichtet Sophia Thomalla bei: „Alles gesagt!“

Das Model bezweifelt zudem, dass die Begeisterung um „Clubhouse“ lange anhalten wird. „Der Hype um 'Clubhouse' wird spätestens dann verfliegen, wenn Prominente oder viele Influencer (für einige ist Sprechen ohne Filter eh nicht gedacht) sich von der Plattform wieder verabschieden“, behauptet Sophia Thomalla. Außerdem kritisiert die Tatsache, dass die App Zugriff auf alle Telefonkontakte seiner Nutzer hat.

Für ihre Ansage erhält Sophia viel Zuspruch. So schreibt Comedian Oliver Pocher: „Korrekt! Alles gesagt!“ Ein anderer Follower kommentiert: „Starkes Statement!“ Unzählige Kommentare schließen sich dieser Meinung an.

Es bleibt also abzuwarten, ob sich „Clubhouse“ wirklich hält. Politiker wie Christian Lindner und Luisa Neubauer scheinen jedenfalls ganz begeistert von der App zu sein.