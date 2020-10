am 05.10.2020 um 22:58

Sophia Thomalla: Jetzt darf sie es verraten – Fans in Ekstase

Normalerweise nimmt Sophia Thomalla ja kein Blatt vor den Mund. Doch dieses Geheimnis musste die Powerfrau eine Zeit lang für sich behalten.

Doch jetzt darf Sophia Thomalla endlich offen reden. Auf Instagram verriet die Freundin von Bundesliga-Profi Loris Karius ganz offen ihre Zukunftspläne. Und zwar die beruflichen.

Sophia Thomalla enthüllt TV-Geheimnis

„Sommer, Sonne, Pool und Cocktails? Genau mein Ding! Junge Leute beim Balzen, zoffen und zanken zuschauen und das auch noch kommentieren und bewerten dürfen? Noch mehr mein Ding! Ich moderiere die zweite Staffel von "Are you the one“. Abfahrt“, schreibt Sophia Thomalla bei Instagram.

Das ist Sophia Thomalla:

geboren am 6. Oktober 1989 in Berlin

Sie ist die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla und André Vetters

von 2011 bis 2015 war sie mit Rammstein-Sänger Till Lindemann liiert

2016 heiratete sie den Sänger Andy LaPlegua, 2017 ließen sie sich scheiden

ist seit 2019 mit Fußballer Loris Karius zusammen

Loris Karius spielt seit dieser Saison für Union Berlin

Und sorgt mit dieser Ankündigung für Jubelstürme und Ekstase bei ihren Fans. Die Kommentare reichen von „Mega“ über „Oh mein Gott“ bis hin zu „Jaaaaaa, jetzt lohnt es sich ja doppelt.“

Das ist „Are you the one“

Wann die neue Staffel der RTL/TVNOW-Datingshow startet, ist bislang noch unklar. Für alle die, die nicht wissen, worum es bei „Are you the one“ geht, hier eine kleine Erklärung. Zehn Single-Männer und zehn Single-Frauen treffen sich in einer paradiesischen Kulisse. Sie sind mit Hilfe von Experten ausgesucht worden, sodass für jede Person das passende Match dabei ist.

Wer zu wem passt, müssen die Paare jedoch selbst herausfinden. Denn am Ende bekommen die Teilnehmer nur die Gewinnsumme von 200.000 Euro, wenn alle ihren richtigen Partner gefunden haben.