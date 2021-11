Sophia Thomalla mit eindeutigen Worten – „Er ist wild”

Mit dieser Nachricht überraschte Sophia Thomalla alle. Die TV-Moderatorin ist seit Kurzem wieder in festen Händen.

Der Außerwählte von Sophia Thomalla ist kein Geringerer als Tennis-Profi Alexander Zverev. Mit dem verbrachte sie gemeinsam das Wochenende und verzückte damit ihre Fans.

Sophia Thomalla zeigt sich verliebt mit Tennisspieler Alexander Zverev

„Verloren, aber trotzdem gewonnen”, schreibt Sophia Thomalla zu seinem süßen Pärchenfoto mit ihrem Liebsten.

Sophia Thomalla ist als Moderatorin im TV zu sehen. Foto: IMAGO / Sven Simon

------------------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Im Frühjahr 2021 moderierte Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“

Sie moderiert die RTL-Kuppelshow „Date or Drop“

Aktuell ist Sophia mit Tennis-Star Alexander Zverev liiert

----------------------------------

Aber nicht nur ihre neue Liebe sorgt für Furore. Auch Sophia Thomallas neues Projekt begeistert ihre Fans auf Instagram.

+++Sophia Thomalla: Bittere Nachricht für Freund Zverev! Doch SO tröstet sie ihn+++

Sophia Thomalla bringt ihr eigenes Produkt auf den Markt und schießt gegen Influencer

Hier gab die 32-Jährige bekannt, dass sie zukünftig ihre eigene Spirituose (Hardkorn) verkauft. Als wäre das nicht schon überraschend genug, teilt die Moderatorin in ihrer Ankündigung gleich mal gewohnt offensiv gegen ihre Instagram-Kollegen aus.

Sophia Thomalla und Tennisspieler Alexander Zverev sind ein Paar.

„Während andere ihre eigene Bikini- oder Schmuck-Kollektion raus bringen, bringe ich meinen eigenen Korn raus”, schreibt sie. Dann legt sie nochmal nach und sagt: „Endlich mal was zu trinken! Das ist nämlich das, was wir wirklich brauchen nach den zwei Jahren Corona und nicht die 800ste Badeanzug-Kollektion für Orte, an die man eh nicht fahren darf.“

Sophia Thomalla überrascht mit skurrilem Werbetext

Ein klarer Seitenhieb gegen ihre Influencer-Kollegen. Immerhin verdienen die meisten Social-Media-Stars ihr Geld mit Produktwerbung. Sophia Thomalla hingegen spricht wenn, dann lieber über ihr eigenes Produkt.

„Er ist wild, hart und ist im Abgang weich”, verrät die 32-Jährige. Ob sie bei dieser Beschreibung vielleicht auch an Alexander Zverev gedacht hat...?

----------------------------------

