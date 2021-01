Sophia Thomalla: Krasser Vorsatz für 2021 – so sexy begrüßt das Model das neue Jahr

Für viele Menschen bedeutet der Jahreswechsel ein Neuanfang. Mit frischgetankter Energie wollen sie noch größere Herausforderungen meistern. Das scheint auch Sophia Thomallas Ziel zu sein.

Und um das neue Jahr willkommen zu heißen, zeigt Sophia Thomalla mal wieder etwas mehr Haut als manchen lieb ist.

Sophia Thomalla posiert halbnackt im Schnee

Mitten in einer Schneelandschaft posiert Sophia Thomalla in einem Sport-BH-ähnlichen Oberteil, Lederrock und schwarzen Designer-Boots. Brrrr, allein bei dem Anblick bekommt man ja schon Gänsehaut.

Doch dem Model scheint die Kälte nichts auszumachen. Sophia lacht fröhlich in die Kamera und schreibt zu ihrem zweiten Schnappschuss im neuen Jahr: „Vorsatz 2021: Go harder!“ Das klingt vielversprechend.

-------------------------------------

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Privat betreibt Sophia Thomalla leidenschaftlich Kickboxen

Seit 2010 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen

Ab September 2018 moderiert Sophia Thomalla die DMAX-Autorennshow „Devils Race“

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

-------------------------------------

Sophia Thomalla will 2021 noch mehr Gas geben

Sophia Thomalla ist für provokante Aktionen und (vor allem) Outfits bekannt. Die Moderatorin stellt ihre sexy Kurven gerne in Szene und arbeitet täglich an ihrer Traumfigur. Dürfen sich die Fans also im Jahr 2021 auf noch mehr heiße Bilder der 31-Jährigen freuen?

Oder kündigt die Blondine mit ihrem Post etwa ein neues Projekt an? Zuletzt war die Berlinerin in Filmen wie „Wir können nicht anders“ und „Betonrausch“ zu sehen. Außerdem wurde sie 2020 zur Moderatorin der Datingshow „Are you the One?“.

Bei Instagram zählt Sophia Thomalla stolze 1,2 Millionen Follower. Foto: picture alliance/dpa

-------------------------------------

-------------------------------------

Follower von Sophia Thomalla besorgt: „Zieh dir was an“

Was auch immer hinter der Idee zum sexy Schnee-Schnappschuss steckt, die Fans von Sophia Thomalla lieben es. In den Kommentaren erhält die Schauspielerin nicht nur Lob für ihr Aussehen:

„Wie lange hast du es SO in der Kälte ausgehalten?“

„Mensch Kind, zieh dir was an, du holst dir sonst noch was weg.“

„Respekt, aber hoffentlich erkältest du dich nicht.“

Normalerweise hagelt es bei freizügigen Fotos von Loris Karius' Freundin viel Kritik, doch über diesen Anblick scheinen sich alle freuen zu können.

Zuletzt machte auch Sky-Kommentator Jörg Dahlmann einen anstößigen Spruch über die Spielerfrau. Mehr dazu hier >>>