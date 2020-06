Sophia Thomalla: Ausgerechnet ER macht sich über die TV-Schönheit lustig – „Ich hab die Befürchtung...“

Sexy und mit viel Haut räkelt sich Sophia Thomalla auf einem Sofa. Dabei trägt sie eine Sonnenbrille und einen äußerst knappen Bikini. Natürlich lassen die lobenden Kommentare zu dem neusten Instagram-Post nicht lange auf sich warten. Schließlich finden die Fans: „Selbst auf der Couch machst du die schönste Strandfigur“.

Doch einer wollte sich bei den Lobeshymnen zu dem neuesten Foto von Sophia Thomalla nicht einreihen. Vielmehr hatte er Spaß daran, sich darüber lustig zu machen. Und zwar mit einem ganz eigenen Foto bei Instagram.

Sophia Thomalla: Ausgerechnet ER macht sich über sie lustig

Die Rede ist von Faisal Kawusi. Der Comedian ist dafür bekannt, sich gerne mal in Szene zu setzen – und zwar ganz so, wie andere Schönheiten es ihm vormachen. Frei nach dem Motto: Was sie kann, kann ich schon lange.

-------------------

Das ist Sophia Thomalla:

geboren am 6. Oktober 1989 in Berlin

Sie ist die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla und André Vetters

von 2011 bis 2015 war sie mit Rammstein-Sänger Till Lindemann liiert

2016 heiratete sie den Sänger Andy LaPlegua, 2017 ließen sie sich scheiden

ist seit 2019 mit Fußballer Loris Karius zusammen

-------------------

Comedian Faisal Kawusi. Foto: imago images/HMB-Media/Markus Koeller

Und so ließ Faisal Kawusis Post natürlich nicht lange auf sich warten. Nur wenige Stunden später liegt auch er auf seiner Couch. In einem zarten Bikini... Dazu schreibt er: „Ich hatte noch bissi Klopapier über“. Und damit den Fans der Vergleich einfacher fällt, hat er natürlich das Bild von Sophia Thomalla gleich mit geteilt.

Irrer Schlagabtausch zwischen Thomalla und Kawusi

Und die ließ mit einer Antwort nicht lange auf sich warten! „Ich hab die Befürchtung, die Kopie bekommt mehr Likes als das Original!“, schreibt sie. Und versieht das ganze auch noch mit dem Hashtag „zurecht“. Allerdings ist Faisal davon noch weit entfernt. Während Sophia Thomallas Post bereits über 111.000 Likes hat, kommt Kawusi erst auf etwas mehr als 47.000 Herzchen. Aber abwarten...

Fans feiern Sophia Thomalla: „Macht dich gleich sympathischer“

Der Schlagabtausch war damit jedenfalls noch nicht vorbei. „Du solltest eher befürchten dass manche Leute denken werden du seist die Kopie“, kontert Faisal.

-------------------------------------

--------------------------------------

Doch dazu hat Sophia Thomalla eine klare Meinung: „Kann nicht passieren! Wer mich persönlich kennt, weiß, bei mir stirbt jede Pflanze!“ Humor hat sie! Das finden übrigens auch die Fans: „Ich finde es klasse wie du den ganzen Spaß mitmachst...Das macht dich gleich sympathischer“.