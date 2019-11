Sophia Thomalla teilt heißes Bild mit Freund – Fans haben irre Vermutung

Dieses Foto sorgt für Verwirrung! Sophia Thomalla ist immer wieder für einen Instagram-Aufreger gut. Diesmal allerdings ist sie nicht die einzige Hauptperson im Bild, sondern auch ihr Fußballer-Freund Loris Karius.

Mit dem hat Sophia Thomalla gerade erst ein paar schöne Stunden am Strand verbracht und sich in der türkischen Sonne brutzelnd ablichten lassen. In einer zugegebenermaßen eher ungewöhnlichen Pose.

Sophia Thomalla liegt auf einer Liege ausgerechnet zwischen den Beinen ihres Freundes Loris, der den Rückenanblick seiner Liebsten regelrecht zu genießen scheint. Ihr Kopf befindet sich knapp über seinem Schambereich. Dazu der Spruch: „The only good thing about summer“ (zu Deutsch: „Das einzig Gute am Sommer“). Ein Bild – viele Diskussionen.

+++ „The Voice of Germany“: Kandidat macht Backstage großen Fehler – Sido trifft harte Entscheidung +++

Sophia Thomalla: Intime Pärchen-Pose

Über 82.000 Mal wurde der Pärchen-Schnappschuss immerhin schon geliked (Stand: 25. Oktober, 9.30 Uhr). Sophia Thomallas Fans haben allerdings eine irre Vermutung.

„So bekommt Loris wenigstens keinen Sonnenbrand auf dem Bauch“

„Das gibt aber ‘nen großen Abdruck“

„Haha, nachher hat er einen komischen Schatten“

Und diejenigen, die in dem Bild noch etwas anderes sehen, vermuten: „Er grinst… ihm gefällt’s… dann liegt sie richtig“.

------------------------

Mehr Themen:

+++ Sophia Thomalla teilt Bild: „Eigentlich verboten“ – doch ein Detail gibt Rätsel auf +++

+++ Sophia Thomalla: Vor RTL-Show sorgt sie mit Foto für Ekstase bei den Fans +++

+++ Sophia Thomalla trinkt keinen Alkohol mehr – Fans haben einen Verdacht +++

------------------------

Sophia Thomalla sorgt mit Bild für Spekulationen

Sophia Thomalla und Loris Karius Foto: imago images / Future Image

Nur ihren Ringfinger, den hat Sophia Thomalla versteckt. Nachdem sich das Model kürzlich mit verdächtigem Ring am Finger und in heißen Dessous auf Instagram gezeigt hatte, machten sich prompt Gerüchte breit, Sophia und der Torwart des türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul hätten sich verlobt.

Im Liebesurlaub in der Türkei waren die beiden am Strand zumindest nicht. Denn für Loris hat Sophia vor einiger Zeit ihren Lebensmittelpunkt von Berlin nach Istanbul verlegt. Da wäre ein nächster Beziehungsschritt doch gar nicht so abwegig.