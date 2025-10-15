Sophia Thomalla schießt gegen Reality-Stars: „Wie dämlich ihr seid“

Die Stimmung in der Reality-Show „Are You The One – Reality Stars in Love“ ist am Tiefpunkt. Acht Matching Nights – und immer noch kein Fortschritt in Sicht. Nur vier Lichter leuchten auf, dabei müssten es zehn sein, um die 160.000 Euro zu knacken. Statt clever zu taktieren, stürzen sich die Kandidaten weiter in dieselben falschen Flirts. Das bringt Moderatorin Sophia Thomalla endgültig auf die Palme: „Ganz Deutschland sieht, wie dämlich ihr seid!“, wettert sie vor laufender Kamera – und spricht damit wohl vielen Zuschauern aus der Seele.

Schon in den vergangenen Folgen zeichnete sich ab, dass viele Teilnehmer das Konzept der Show nicht ganz ernst nehmen. Statt Matches zu finden, klammern sie sich an längst gescheiterte Verbindungen – allen voran Sidar und Henna, die schon offiziell kein Perfect Match mehr sind. Trotzdem suchen sie weiter Nähe. Kandidatin Hati bringt es auf den Punkt: „Ich hab keinen Bock auf Loserstaffel!“ Doch genau darauf steuert das Chaoshaus derzeit zu!

Liebesdramen und Fremdscham-Momente in der Reality-Show „Are You The One“

Auch sonst liefern die Kandidaten wieder reichlich Gesprächsstoff. Ariel fühlt sich von Nicos Gesangseinlage zu Matthias Reims „Verdammt, ich lieb dich“ (den er fälschlicherweise Herbert Grönemeyer zuschreibt) eher peinlich berührt als geschmeichelt: „Ich wurde total angecringed.“ Der 27-Jährige sieht das anders – „war doch nur Spaß!“ – und überzeugt damit höchstens sich selbst. Wenig später gerät Ariel mit Kevin aneinander, als sie eifersüchtig nachfragt, warum er so lange mit Olli geredet habe. Kevin reicht’s: „Das ist toxisch.“

Während Ariel also mit ihren Gefühlen kämpft, explodiert Jonny wegen eines Handtuchs. „Was nennt die mich Digger?!“, brüllt er, bevor er emotional zusammenbricht: „Ich will einfach nach Hause. Ich will mit meiner Mama telefonieren.“ Ein Moment zwischen Mitleid und Kopfschütteln – typisch „AYTO“.

Sophia Thomalla greift durch

Als Moderatorin Sophia Thomalla in der Matching Night schließlich wieder die Bühne betritt, ist ihr Geduldsfaden endgültig gerissen. Mit deutlichen Worten versucht sie, die planlosen Singles wachzurütteln. Und um das Spiel spannender zu machen, kündigt sie ein riskantes Experiment an: Ein Kandidat darf seine Stimme gegen Geld verkaufen – und die Villa sofort verlassen. Die Summe bleibt vorerst geheim, aber der Teaser lässt erahnen: Es könnte richtig krachen.

Bis dahin bleibt offen, ob sich doch noch ein paar echte Perfect Matches finden oder ob Thomallas „Loserstaffel“-Verdacht sich endgültig bewahrheitet. Sicher ist: Die aktuelle Staffel liefert weniger Romantik, dafür umso mehr Drama. Und genau das macht „Are You The One – Reality Stars in Love“ so unterhaltsam – auch wenn Sophia Thomalla am liebsten alle mal kräftig durchschütteln würde.

Die fünfte Staffel „Are You The One? – Realitystars in Love“ startete am 13. August und wird exklusiv auf RTL+ ausgestrahlt. Wöchentlich erscheinen jeden Mittwoch dabei gleich zwei neue Folgen. Die letzte Folge der Staffel (Folge 21 und das Wiedersehen) wird am 22. Oktober ausgestrahlt.