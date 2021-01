Sophia Thomalla: Fans drehen wegen DIESER Ankündigung durch – „Es wird zu heftig!“

Freunde des Trash-TVs dürfen sich freuen: Schon bald startet die zweite Staffel der TVNOW-Datingshow „Are You The One?“. Mit dabei ist dieses Mal Sophia Thomalla.

Das Model sucht dort jedoch nicht nach einem neuen Partner, sondern wird die Sendung moderieren. Als Sophia Thomalla den Starttermin verkündet, schaltet sich plötzlich einer der Teilnehmer ein.

Sophia Thomalla lässt es knallen – und startet mit neuer Show ins Jahr

Allzu lange müssen wir nicht mehr auf die neuen Folgen von „Are You The One?“ warten. Wie Moderatorin Sophia Thomalla stolz bei Instagram ankündigt, geht es schon am 21. Januar bei TVNOW los. „Und es knallt!“, verspricht die 31-Jährige.

Für den TV-Star beginnt das Jahr 2021 demnach mit ganz viel Liebe. Während Sophia selbst glücklich vergeben ist, hilft sie in der Show nun Singles bei deren Suche nach Mr. oder Mrs. Right auf die Sprünge.

Das ist Sophia Thomalla:

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters

Seit dem Jahr 2010 ist das Model in diversen TV-Formaten zu sehen

Seit Januar 2019 ist sie mit dem Fußballer Loris Karius liiert

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Sophia Thomalla die zweite Staffel von „Are You the One?“ moderieren wird

Sophia Thomalla: Einer ihrer Schützlinge meldet sich zu Wort

Einer von ihnen ist Barkeeper Marvin. Unter den Post von Sophia Thomalla kommentiert er: „Es wird zu heftig!“ Das klingt schon mal vielversprechend.

Ab dem 21. Januar moderiert Sophia Thomalla die TVNOW-Datingshow „Are You The One?“. Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Auf seinem eigenen Profil schreibt er: „Es ist so weit, ich habe es gewagt und bin einer der 20 Teilnehmer bei 'Are You The One?'.“ Über die Unterstützung der „lieben“ Sophia Thomalla habe er sich sehr gefreut. Viel mehr darf er aber natürlich noch nicht verraten.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trash-TV-Fans sind begeistert: „Schaue es nur wegen dir“

Sophias Fans sind jedenfalls schon hellauf begeistert. Sie können es kaum erwarten, die Blondine in der Datingshow zu sehen:

„Schaue es nur wegen dir.“

„Ich freue mich schon!“

„Bei so einer Moderatorin kann es ja nur gut werden.“

Auch Amira Pocher kann den Start der Show kaum noch erwarten. „Endlich!“, kommentiert die Ehefrau von Oliver Pocher. Die legte sich vor kurzem übrigens mit Iris Klein, der Mutter von Daniela Katzenberger, an. Mehr dazu hier >>>

Die zweite Staffel von „Are You The One?“ kannst du dir ab Donnerstag, den 21. Januar, online in der TVNOW-Mediathek ansehen.