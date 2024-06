Sophia Thomalla: Endlich ist es so weit! Das lange Warten hat ein Ende

Sophia Thomalla hat stressige und nervenaufreibende Wochen hinter sich. Für Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Are You The One“ war sie auf der thailändischen Insel Ko Samui. Und wie nun bekannt gegeben wurde, wird die 34-Jährige bald noch eine neue Show moderieren.

Während Sophia Thomalla beruflich bedingt in Asien verweilte, war ihr Schatzi Alexander Zverev mehrere Tausend Kilometer weit weg in Paris bei den French Open. Für gewöhnlich begleitet Thomalla ihren Partner zu allen Tennis-Turnieren, wenn es ihr Termin-Kalender möglich macht. Doch nun konnte sie ihm nur aus der Ferne die Daumen drücken und musste wochenlang auf Zverev verzichten – aber damit ist jetzt Schluss.

Sophia Thomalla und Zverev wieder vereint

Sophia Thomalla fiebert in der Box von Zverev immer energisch mit und man könnte meine sie ist sein größter Fan. Doch auf diese Unterstützung musste der Tennis-Profi das gesamte Grand-Slam-Turnier über verzichten. Sogar als er gegen den Spanier Carlos Alcaraz im Finale stand und die Chance verpasste, den Titel zu holen.

+++ Deutschland – Schottland: Kurz nach dem EM-Auftakt geht die Nachricht rum +++

Nach dem Turnier kündigte der 27-Jährige an, dass er jetzt erstmal schnellstmöglich nach Berlin zu einer „wichtigen Person“ reisen wolle. Gemeint war natürlich seine Sophia. Und nun gab es auch wieder ein erstes Pärchen-Foto. In ihrer Instagram-Story kuschelte sich die Moderatorin an ihren 198cm großen Hünen und schrieb dazu: „Reunited“

Nächster Titel im Blick

Nach der bitteren Grand-Slam-Niederlage war wohl erstmal viel mentale Aufarbeitung nötig, doch Alexander Zverev ist offenbar schon wieder bereit, den nächsten Titel ins Visier zu nehmen. Nachdem das Tennis-Ass erstmal pausierte und seine Teilnahme beim ATP-Turnier in Stuttgart zurückzog, steht das prestigeträchtige Turnier in Halle-Westfalen an. Nun geht es von Sand auf Rasen mit Blick auf den nächsten großen Grand-Slam in Wimbledon.

In der ersten Runde trifft Zverev bei den Gerry Weber Open auf einen Qualifikanten. Im achten Anlauf will er sich den Pokal endlich holen. Nach seiner starken Form in diesem Jahr geht Zverev auf jeden Fall als Top-Favorit in das Turnier – und dieses Mal auch wieder mit Sophia Thomalla.