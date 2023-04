Sophia Thomalla wird deutlich – „Wir haben kein simples Leben miteinander“

Sie ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Moderatorin: Bei Sophia Thomalla läuft es beruflich aktuell wie am Schnürrchen. Vor allem mit ihrer Rolle als Host im RTL+-Format „Are you the One?“ ist sie hierzulande durchgestartet. Und auch in der Liebe hat sie wohl den Jackpot gewonnen.

Die gemeinsamen Auftritte von Sophia Thomalla und ihrem Freund Alexander Zverev sind zwar selten, doch wenn die beiden zusammen sind, dann wirken sie wie ein starkes Team. Völlig verliebt und glücklich schlendert das Paar neulich über den roten Teppich in München. Doch der Schein trügt wohl ein wenig, wie die Moderatorin verrät.

Sophia Thomalla spricht offen über ihre Beziehung

In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ erklärt Sophia Thomalla jetzt, dass die beiden in ihrer Beziehung vor Herausforderungen stehen. Schließlich sind sowohl die Moderatorin als auch der Tennisprofi ständig unterwegs. Bleibt da noch Zeit für die Liebe?

Die Antwort der 33-Jährigen: Ja! Doch es ist wohl nicht immer leicht, wie sie erzählt: „Wir haben kein simples Leben miteinander. Alex mit dem unfassbaren Sportpensum, das er hat, und der Kontinuität, die er immer wieder durchziehen muss – und mein Leben ist alles andere als kontinuierlich. Es ist jetzt nicht 24/7 rote Rosen.“

Sophia Thomalla verrät Geheimnis ihrer Beziehung

Aber wie bekommt das Paar das letztendlich hin? Schließlich sind sie mittlerweile schon seit Oktober 2021 glücklich miteinander. Das Geheimrezept lautet: FaceTime! Wenn die beiden unterwegs sind, dann nutzen sie die moderne Technologie für sich und telefonieren per Videochat.

Doch darüber hinaus fordert ihr Beziehungsmodell noch Weiteres: „Es ist eine Frage des Respektierens und Organisierens. Sich so unterordnen zu können, das schaffen nur Leute mit viel Selbstvertrauen.“ In der RTL+-Dokumentation „Zverev – Der Unvollendete“ erfahren die Zuschauer noch mehr Details zur Beziehung zwischen der Tochter von Simone Thomalla und dem Profi-Sportler.

Mehr News:

In der Vergangenheit hatte Sophia Thomalla nicht wirklich viel Glück in Sachen Männer. Nach der chaotischen Beziehung mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann, stolperte die 33-Jährige von Mann zu Mann.